Il canone RAI costerà la metà e si pagherà con la bolletta
di Redazione
23/11/2014
Prima le buone notizie: il canone RAI probabilmente verrà dimezzato. I contribuenti pagheranno 65 euro invece degli attuali 113,50, lo riporta Repubblica.it. Il provvedimento potrebbe essere operativo già da Gennaio. Ma le sorprese non finiscono qui. I famosi 65€ si pagheranno diluiti nella bolletta dell'enegia elettrica, o forse direttamente nella dichiarazione dei redditi. Se fosse approvata la soluzione per il pagamento in bolletta elettrica, molto probabilmente sarà possibile rateizzare il canone pagandolo bimestralmente o trimestralmente a seconda di come il gestore prescelto incassa i propri compensi. Gioia, gaudio e tripudio dunque, apparentemente sembrano tutte buone notizie. Veniamo dunque alle note dolenti: il canone sarà pagato da tutti, anche da coloro che non hanno denunciato il possesso di una tv e si pagherà per tutte le abitazioni di possesso. Dunque se un utente possiede tre abitazioni pagherà per tre volte. Se il decreto del governo dovesse passare, la RAI incasserebbe velocemente circa 1.8 miliardi. Tutto ciò potrebbe sintetizzarsi in pagare di meno, pagare tutti. Tuttavia l'iter parlamentare è ancora lungo e sicuramente non mancheranno ostacoli da superare a cui seguiranno modifiche all'impianto della legge. Vedremo come andrà a finire. Foto by Alessio Trerotoli (CC BY-NC 2.0)
