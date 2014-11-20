Jolla il Tablet "alternativo" equipaggiato con Sailfish OS

Nokia ha appena annunciato il suo N1, ma nello stesso tempo alcuni ex impiegati hanno fondato "Jolla" e dato vita al primo tablet equipaggiato con un sistema operativo totalmente nuovo, si chiama Sailfish OS ed OpenSource.
Jolla non è destinata ad essere una meteora, ha già raggiunto su IndieGogo
contributi per più di 1.000.000$ contro i 380.000$ richiesti per dare il via al progetto.
[youtube http://youtu.be/jBQdfcLhts8]
Proprio per la sua natura di progetto interamente finanziato attraverso il crowdfounding, Jolla si propone come "People Powered" ovvero fondato sulla partecipazione popolare.
Jolla in effetti gioca tutto sulla creazione di una community di entusiasti che partecipino allo sviluppo del tablet fornendo idee e contributi di ogni genere.
Anche per questi motivi, il sistema operativo adottato da Jolla è l'OpenSource Sailfish OS, multitasking, compatibile con le applicazioni Android e fortemente interattivo grazie ad un quantitativo davvero notevole di gestures già implementate.
La scelta di Sailfish OS è anche dovuta alla precisa volontà di non volere cedere i dati degli utenti a nessuno. Jolla garantisce che la produzione rimarrà totalmente indipendente e seguirà una strada autonoma di sviluppo con una grande attenzione alla privacy.
Da un punto di vista delle caratteristiche tecniche e di design, il tablet è progettato in Finlandia ed ha un look davvero pulito e preciso, lo schermo misura 7.85'' con una risoluzione di 2048x1536px, il processore è un quad-core Intel con 2GB di RAM e 32GB di storage interno, c'è inoltre la possibilità di aggiungere una memoria microSD.
Si tratta di un progetto molto innovativo, nasce da un gruppo di esperti del settore ed è il nome nuovo in un segmento di mercato dominato dai soliti grandi nomi. Per vederlo in Italia dovremo aspettare ancora qualche tempo, per ora è disponibile in Norvegia, Svizzera, Stati Uniti, India, Cina, Hong Kong e Russia.
Per ora se avete voglia di saperne di più potete dare uno sguardo a http://together.jolla.com
sito della nascente community alla base del tablet "People Powered"