Motorola Keylink, il portachiavi collegato allo Smartphone
di Redazione
20/11/2014
Vi è mai capitato di perdere le chiavi di casa? Magari non proprio di perderle, ma di cercarle per ore per poi scoprire che sono finite dietro un divano, sotto una poltrona, o magicamente finite dentro il cassetto che non ti aspetti. Allo stesso modo vi è mai capitato di non trovare lo smartphone? Di solito lo si ritrova chiedendo al collega vicino la cortesia di uno squillo rivelatore. Motorola lancia un nuovo oggetto il Motorola Keylink. È l'idea più semplice del mondo, un portachiavi perennemente connesso allo smartphone attraverso l'app "Motorola Connect". Se per caso non trovate più lo smartphone, è sufficiente una pressione sul tasto posto sul portachiavi per costringerlo a suonare a 30 metri di distanza. Allo stesso modo se non trovate le chiavi basta giocherellare un po' con "Motorola Connect" per fare trillare il portachiavi scomparso. Se siete possessori di un Moto X oppure di un telefono equipaggiato con Lollipop, il Keylink mantiene lo smartphone sbloccato se si trova nei paraggi del portachiavi. Un oggettino davvero semplice, e tuttavia utile. Il costo è di 24.99$
