Twitter consentirà di condividere i contenuti nei messaggi privati

20/11/2014

Ok non è l'annuncio più eccitante di cui si sia mai discusso sul web. Tuttavia Twitter ha annunciato che presto attraverso un update al suo client per cellulari e al suo sito web consentirà di condividere i contenuti che compaiono nella timeline anche attraverso messaggi privati. Probabilmente non perderemo un'ora di sonno per tutto ciò, tuttavia rappresenta una nuova evoluzione in Twitter che sta cercando di trasformarsi o almeno di evolversi un po' nella direzione di diventare una piattaforma di comunicazione a tutto tondo. L'idea è cioè di incitare gli utenti ad utilizzare Twitter in modo più intensivo anche per intrattenere conversazioni più approfondite, ovvero per passare più tempo a condividere, commentare, comunicare, interagire oltre che come mezzo di informazione. Sul blog di twitter si legge:
"Twitter è già un posto fantastico per le conversazioni pubbliche, ora sarà anche più semplice discutere privatamente le cose che vi interessano di più"
Motorola Keylink, il portachiavi collegato allo Smartphone

Firefox abbandona Google

