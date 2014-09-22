Star Wars Episodio 7 uno sguardo da vicino al Millennium Falcon
di Redazione
22/09/2014
Su Star Wars Episodio 7 avevamo già pubblicato uno spoilerone bello grosso qui. Oggi il sito Spagnolo 20 Minutos rilanciato immediatamente da Latino Review riporta delle foto eccezionali che mostrano il probabile Millennium Falcon, e gli X-Wing Fighters. In generale 20 Minutos mostra alcune foto tratte proprio dall'imponente set. Il cantiere si troverebbe in Berkshire, UK e sarebbe stato scoperto accidentalmente da un dipendente di un club privato di aviatori mentre eseguiva delle simulazioni con un drone.
