Sony QX1 trasforma lo smartphone in una reflex

di Redazione 22/09/2014

Prima di tutto parliamoci chiaro, questo sistema di lenti modulari per Smartphone è una figata mega-galattica. Ok la parola non sarà ortodossa ma nel dizionario italiano c'è e non troviamo di meglio per definire queste lenti, per cui mettiamo da parte i purismi e dedichiamoci alla sostanza. D'altra parte anche il sistema in questione potrebbe fare rabbrividire i duri e puri, questa volta, della fotografia e tuttavia è un'idea fantastica. Il sistema è semplice. C'è un trasmettitore pilotato da una app e collegato allo smartphone e c'è un sensore da 20.1 Mpxl APS-C che dialoga con il trasmettitore montato sullo smartphone via Wireless. Sul corpo esterno, dove per intenderci c'è il sensore APS-C si può attaccare un qualsiasi obiettivo con attacco E. Ripetiamo perché forse non ci siamo capiti bene. In sostanza il sensore APS-C è storico ancora in uso su buona parte delle reflex, praticamente uno standard della fotografia. L'attacco E è disponibile su moltissime ottiche di uso comune. Per intenderci Canon, Nikon, Leika dispongono di attacchi di questo tipo. Riassumendo tutto questo trasforma un normale, comodo, smartphone in una macchina fotografica professionale dotata di ottiche professionali. Dove sta la fregatura? Sostanzialmente non c'è trucco e non c'è inganno. Sony ci aveva già provato l'anno scorso con la prima versione delle sue QX. Ma l'app di collegamento fra lo smartphone e le lenti sembrava lenta e inaffidabile. Con la versione QX1 invece questo tipo di problema sembra essere risolto per cui attualmente il sistema ha potenzialità immense. Non ci credete? date un'occhiata al video per rendervi conto di cosa si può fare con questo sistema, inclusa la possibilità di tenere corpo macchina (chiamiamolo così) e obiettivo completamente separati e a distanza in modo da poter scattare foto da angolazioni più che particolari inquandrando comodamente la scena dal display del telefonino mentre l'obbiettivo vaga per conto suo [youtube http://youtu.be/Rz-9ThFyhdg]