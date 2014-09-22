Home Gadget e Curiosità Mai più luci dimenticate accese. Ora c'è Notion!

Mai più luci dimenticate accese. Ora c'è Notion!

di Redazione 22/09/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Vi è mai capitato di uscire di corsa di casa per andare in ufficio e dimenticare la luce accesa? Avrete sicuramente esclamato almeno un "pendirindina" quando la sera rientrando vi siete resi conto del misfatto! Ma non è tutto. Non per voler fare i terroristi del disastro domestico ma, lasciare la lavatrice accesa e trovare un lago nel bagno, non essere certi di avere spento il gas, stare in pensiero per una casa estiva lasciata abbandonata, o per un armadietto che magari non deve essere aperto dai più piccoli perché contenente liquori o medicinali. L'elenco potrebbe essere lunghissimo, ma ora c'è Notion a darvi una mano. Notion è un sensore veramente piccolo è intelligente. Si applica in un qualunque punto della casa, su una porta, su una finestra, vicino ad un grill, o nei pressi di una fonte di luce. Notion contiene un sensore di umidità, un sensore che intercetta le variazioni di luminosità, un sensore per i suoni, uno per la temperatura, l'accelerazione, l'orientamento, un sensore di prossimità e persino un sensore di vibrazione. In definitiva può controllare qualunque evento accada nella vostra casa. Il sensore trasmette tutti i dati ad un HUB centrale e a sua volta tutto viene trasmesso ad un'applicazione installata su smartphone. E questo naturalmente vi garantisce il totale controllo. Il progetto è attualmente in fase di raccolta fondi su KickStarter ma ha già abbondantemente superato la soglia minima richiesta per andare in produzione. Potete acquistare un HUB e un sensore al prezzo di 99$