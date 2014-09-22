Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Mai più luci dimenticate accese. Ora c'è Notion!

Redazione Avatar

di Redazione

22/09/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Mai più luci dimenticate accese. Ora c'è Notion!
Vi è mai capitato di uscire di corsa di casa per andare in ufficio e dimenticare la luce accesa? Avrete sicuramente esclamato almeno un "pendirindina" quando la sera rientrando vi siete resi conto del misfatto! Ma non è tutto. Non per voler fare i terroristi del disastro domestico ma, lasciare la lavatrice accesa e trovare un lago nel bagno, non essere certi di avere spento il gas, stare in pensiero per una casa estiva lasciata abbandonata, o per un armadietto che magari non deve essere aperto dai più piccoli perché contenente liquori o medicinali. L'elenco potrebbe essere lunghissimo, ma ora c'è Notion a darvi una mano. Notion è un sensore veramente piccolo è intelligente. Si applica in un qualunque punto della casa, su una porta, su una finestra, vicino ad un grill, o nei pressi di una fonte di luce. Notion contiene un sensore di umidità, un sensore che intercetta le variazioni di luminosità, un sensore per i suoni, uno per la temperatura, l'accelerazione, l'orientamento, un sensore di prossimità e persino un sensore di vibrazione. In definitiva può controllare qualunque evento accada nella vostra casa. Il sensore trasmette tutti i dati ad un HUB centrale e a sua volta tutto viene trasmesso ad un'applicazione installata su smartphone. E questo naturalmente vi garantisce il totale controllo. Il progetto è attualmente in fase di raccolta fondi su KickStarter ma ha già abbondantemente superato la soglia minima richiesta per andare in produzione. Potete acquistare un HUB e un sensore al prezzo di 99$  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Star Wars Episodio 7 uno sguardo da vicino al Millennium Falcon

Articolo Successivo

La Collezione Frédérique Constant Slimline Moonphase Ladies

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022