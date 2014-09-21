La Collezione Frédérique Constant Slimline Moonphase Ladies

Ben sei nuovi modelli per la collezione Slimline Moonphase Ladies 2014 di Frédérique Constant ispirati alle meraviglie della luna, il luminoso oro giallo, la scintillante madreperla e la luce dei diamanti e naturalmente tutti dedicati all'universo femminile. Ogni modello è animato da un movimento al quarzo calibro FC-206 con cinque rubini. La cassa è in acciaio da 30 mm, il quadrante in madreperla protetto da vetro zaffiro. Fra gli indici delle ore figurano otto diamanti applicati a mano da 0.02 ct. Le lancette sono lucidate a mano e a ore sei sono posizionate le fasi lunari. Due modelli sono disponibili con casse in acciaio e finiture in oro giallo, i rimanenti quattro hanno casse in acciaio inossidabile lucide. Tutti gli orologi sono impermeabili fino a tre atmosfere. Per i cinturini sono disponibili in pelle beige lucida o blu scuro. Uno dei modelli è disponibile con bracciale finitura oro giallo con sette fila di sottili maglie in oro. Disponibile anche un modello con bracciale in acciao inossidabile. Due modelli disponibili anche con un altra preziosa rifinitura costituita da diamanti incastonati intorno al quadrante. I prezzi dei vari modelli sono abbordabili se rapportati alla qualità e alla rafinatezza dell'oggetto. Si parte da 750 franchi svizzeri fino a 1950 per la versione con diamanti extra. [gallery ids="1783,1784,1785,1787,1782"]