Redazione Avatar

di Redazione

21/09/2014

Spotify in tutte le stanze con gli altoparlanti multiroom Philips Spotify
Gli altoparlanti multiroom Philips Spotify sono una buona idea. Si tratta di una serie di altoparlanti interconnessi fra di loro in modo tale da trasmettere musica via Spotify in tutte le stanze dove sono posizionati senza interruzioni. È sufficiente agire sul pulsante "One Press Play" ed automaticamente la musica inizierà a fluire dall'altoparlante selezionato. In questo modo potete ascoltare la musica via Spotify ad altissima qualità in tutte le stanze. È possibile anche impostare l'app collegata in modo da creare un gruppo di altoparlanti che agiscono all'unisono per creare una sorta di effetto filodiffusione.
"Con gli altoparlanti multiroom Philips Spotify, il sogno di fare lo streaming della musica in modo fluido e con alta qualità ovunque in casa, è realizzato - Questi prodotti sono una parte importante della nostra strategia per l'audio multiroom, forniscono un suono di grande qualità e un'esperienza utente fluida. Con Spotify Connect, l'utente non sarà disturbato da connessioni instabili durante lo streaming della musica verso gli speaker. Le chiamate entranti, la perdita di segnale o la visione di un video non rovineranno la festa, la musica continua ad andare". Benjamin Ngo, Audio Business Line Leader di WOOX Innovation.
Due i modelli  previsti all'interno della collezione di speaker multiroom Philips Spotify. Il modello SW700M, include due driver speaker full-range da 2.5" e due porte bassi estese. Il modello SW750M ha due tweeter e due driver full-range da 3". La disponibilità è prevista per ottobre . Il modello SW700M avrà un prezzo suggerito al pubblico di €99.99 e il modello, più grande, SW750M arriverà con un prezzo suggerito al pubblico di €149.99.
