Star Wars Episodio 7: il risveglio della forza

di Redazione

06/11/2014

Star Wars Episodio 7: il risveglio della forza
Star Wars Episodio 7 è atteso nelle sale cinematografiche per il 18 Dicembre 2015. Da tempo però rumors di vario genere accompagnano la trama del film, le indiscrezioni, le immagini più o meno veritiere dei popoli e delle macchine che incontreremo in questo nuovo episodio della saga. Da oggi però abbiamo una certezza in più: il titolo completo del nuovo episodio sarà "The Force Awakens", in italiano potrebbe assomigliare a qualcosa come "il risveglio della forza". Stamattina infatti un tweet  ufficiale recitava:
A dire il vero si tratta di un annuncio eseguito in largo anticipo rispetto agli standard a cui siamo abituati. E' anche vero che manca quasi un anno all'arrivo della pellicola nelle sale e sul nuovo episodio della pellicola diretta da J.J. Abrams esistono già una serie di leak e illazioni, per cui probabilmente un annuncio ufficiale con un nome che suona in modo abbastanza classico rispetto a quelli già utilizzati è utile per dire ai fan che Star Wars Episodio 7 avrà un nuovo cast e che ci saranno alcune innovazioni ma che lo stile a cui siamo abituati sarà pienamente rispettato
Le 10 migliori scuse per non rispondere su WhatsApp (dopo la spunta blu)

Amazon Echo e l'e-commerce diventa voice-commerce

Redazione

