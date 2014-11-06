Star Wars Episodio 7: il risveglio della forza
di Redazione
06/11/2014
"@starwars: The Force Awakens has completed principal photography. #TheForceAwakens #StarWarsVII"
A dire il vero si tratta di un annuncio eseguito in largo anticipo rispetto agli standard a cui siamo abituati. E' anche vero che manca quasi un anno all'arrivo della pellicola nelle sale e sul nuovo episodio della pellicola diretta da J.J. Abrams esistono già una serie di leak e illazioni, per cui probabilmente un annuncio ufficiale con un nome che suona in modo abbastanza classico rispetto a quelli già utilizzati è utile per dire ai fan che Star Wars Episodio 7 avrà un nuovo cast e che ci saranno alcune innovazioni ma che lo stile a cui siamo abituati sarà pienamente rispettato
.@starwars: The Force Awakens has completed principal photography. #TheForceAwakens #StarWarsVII pic.twitter.com/w4gvSELQU1— Disney (@Disney) 6 Novembre 2014
Articolo Precedente
Le 10 migliori scuse per non rispondere su WhatsApp (dopo la spunta blu)
Articolo Successivo
Amazon Echo e l'e-commerce diventa voice-commerce