Le 10 migliori scuse per non rispondere su WhatsApp (dopo la spunta blu)
di Redazione
07/11/2014
1) Non ho aperto io Whatsapp, è stato il gatto. 2) Whatsapp? Non lo uso, uso il messenger di facebook. 3) Whatsapp? Guarda che io non ho neanche il telefonino! 4) Whatsapp? Strano, non pensavo girasse sul mio Nokia 3310 5) Sì, ho letto il messaggio, ma ero sul water e ho pensato non fosse carino rispondere da lì. 6) Non ci crederai, ma il touchscreen ha smesso di funzionare! 7) Ma io ho risposto, solo che ho sbagliato account! 8) Ti GIURO che il messaggio non mi è arrivato! 9) Mi hai scritto? E io che pensavo di averti bloccato! 10) Sì, ho letto il tuo messaggio e non ti ho risposto SOLO per capire se questa doppia icona blu funziona davveroGià che ci siamo vi sveliamo anche il significato delle altre icone di whatsapp: un'icona con segno di spunta grigio: messaggio spedito correttamente un'icona con doppio segno di spunta grigio: messaggio ricevuto correttamente ed infine la nuova icona con doppia spunta blu che ci scommettiamo in breve tempo diventerà la più odiata fra gli utenti di WhatsApp Immagine di copertina Bhupinder Nayyar (CC BY 2.0)
