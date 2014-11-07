Le 10 migliori scuse per non rispondere su WhatsApp (dopo la spunta blu)

Da oggi WhatsApp ha una nuova funzione che sarà croce e delizia di amici, amanti, parenti e di chiunque altro a vario titolo utilizzi WhatsApp come sistema di messaggistica. Arriva una nuova icona: la "doppia spunta blu"! Se accanto ad un messaggino di WhatsApp vedrete comparire la famigerata "doppia spunta blu" avrete la certezza che il destinatario del messaggio lo ha anche letto. Per cui da oggi potete anche dire addio alla vostra faccina innocente e alla vocina da attore consumato che recita "mi dispiace non mi è arrivato il messaggio" ma dovrete inventarvi nuove e più fantasiose scuse per non rispondere al disturbatore di turno. Alcune potrebbero essere:

1) Non ho aperto io Whatsapp, è stato il gatto. 2) Whatsapp? Non lo uso, uso il messenger di facebook. 3) Whatsapp? Guarda che io non ho neanche il telefonino! 4) Whatsapp? Strano, non pensavo girasse sul mio Nokia 3310 5) Sì, ho letto il messaggio, ma ero sul water e ho pensato non fosse carino rispondere da lì. 6) Non ci crederai, ma il touchscreen ha smesso di funzionare! 7) Ma io ho risposto, solo che ho sbagliato account! 8) Ti GIURO che il messaggio non mi è arrivato! 9) Mi hai scritto? E io che pensavo di averti bloccato! 10) Sì, ho letto il tuo messaggio e non ti ho risposto SOLO per capire se questa doppia icona blu funziona davvero

Immagine di copertina Bhupinder Nayyar (CC BY 2.0)

Già che ci siamo vi sveliamo anche il significato delle altre icone di whatsapp: un'icona con segno di spunta grigio: messaggio spedito correttamente un'icona con doppio segno di spunta grigio: messaggio ricevuto correttamente ed infine la nuova icona con doppia spunta blu che ci scommettiamo in breve tempo diventerà la più odiata fra gli utenti di WhatsApp