In arrivo l'uccello bionico
di Redazione
07/11/2014
Ha le ali come un uccello, ha il becco come un uccello e vola come un uccello ma in realtà è un drone. Il suo nome è "Bionic Bird" l'uccello bionico ed è un progetto Francese che attualmente sta raccogliendo i fondi per una produzione di massa su IndieGogo. Il Drone è controllato da un App via Bluetooth 4.0 attraverso un normale smartphone è questa è una grande novità rispetto a quanto visto fin qui in fatto di droni. Il raggio d'azione in ogni caso dovrebbe essere intorno ai 100 metri. Non molto per un uso professionale ma abbastanza per un oggetto di questo tipo che è nato con funzionalità di gioco, anche se in un futuro il suo scopo potrebbe espandersi. Non a caso infatti gli ideatori hanno progettato questo drone imitando un uccello. L'idea è che un drone del genere può facilmente mimetizzarsi e a tutti gli effetti confondersi con uno stormo di uccelli reale. Se fosse dotato di una telecamera in pratica nessuno noterebbe la differenza. A dire il vero non ci entusiasma l'idea che un drone dotato di telecamera possa volare nel cielo nascosto fra gli uccelli in modo da non essere riconoscibile, tuttavia la tecnologia avanza e prima o poi una regolamentazione a questa attività dovrà essere messa in atto. Nel frattempo godiamoci solo e soltanto lo sforzo tecnologico per un oggetto che già è adesso un condensato di ingegneria e che promette nel futuro di diventare il primo uccello bionico della storia [vimeo https://vimeo.com/108874293] [vimeo https://vimeo.com/107893404]
Articolo Precedente
Ecco il nuovo gioco di Blizzard: Overwatch
Articolo Successivo
Le 10 migliori scuse per non rispondere su WhatsApp (dopo la spunta blu)