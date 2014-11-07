Caricamento...

Ecco il nuovo gioco di Blizzard: Overwatch

07/11/2014

Alla Blizzcon dove ogni anno Blizzard riunisce gli sviluppatori di World of Warcraft, Starcraft e Diablo, ovvero alcuni dei videogame più giocati del pianeta,  ci si aspetta sempre un annuncio importante. La novità di quest'anno però supera tutte le attese. Dopo quasi 17 anni Blizzard infatti fa esordire un nuovo titolo: Overwatch. In realtà si è trattato di un annuncio con il contagocce. Quello che si sa è che questo gioco sarà uno Sparatutto multiplayer da giocare in team, per dirla con le parole originali: un "team based multiplayer shooter". Il trailer mostra animazioni in puro stile Blizzard, ovvero personaggi abbastanza pixellati, ma massima fluidità. Ambientazioni fantastiche. Come sempre, Blizzard crea un mondo enorme in cui i suoi personaggi si muovono. Per fare un paragone irriverente, questo Overwatch potrebbe assomigliare al PVP a squadre di WoW ma con armi e personaggi decisamente moderni. Blizzard ha dichiarato che questo gioco potrebbe arrivare sul mercato molto prima di quanto si possa pensare. Tuttavia non esiste ancora una data precisa e non è ancora ben chiaro neanche su quali piattaforme verrà reso disponibile. Tipicamente però Blizzard rilascia delle beta da giocare in anteprima. Nel frattempo state in campana e godiamoci il trailer
