FaceBook alla conquista della Russia

Redazione Avatar

di Redazione

10/11/2014

Che ci crediate o no, c'è un posto dove Facebook non è il social network più diffuso e questo posto è la Russia. In Russia il social network più utilizzato si chiama VKontakte ed in ogni caso a farla da padrone c'è anche il buon vecchio LiveJournal. Così Facebook ha deciso di muoversi alla conquista della Grande Russia e per farlo cercherà di coinvolgere il più possibile il sempre più desiderato popolo degli sviluppatori. È quanto rivela Business Insider che ha intervistato Julien Codorniou uomo chiave per il mercato europeo e a quanto pare anche traghettatore per la conquista di quello Russo. La situazione Russa attualmente vede al comando della classifica dei social network più utilizzati il popolare VKontakte fondato da Pavel Durov, successivamente costretto ad abbandonare la Russia dopo aver rifiutato di aiutare il governo nel controllare il comportamento dei cittadini attraverso il social network. In questo contesto Facebook tenterà di sottrarre utenti a VKontakte ponendosi come un servizio di portata mondiale. A differenza del primo infatti, Facebook può contare su un audience ben al di fuori dei confini russi per quanto grandi essi siano. In altre parole se le aziende russe vorranno affrontare il mercato internazionale avranno bisogno di Facebook. Il mercato più fiorente per questa operazione è tuttavia quello dei giochi, dove la Russia è fortissima. Facebook spera di convincere i talentuosissimi sviluppatori russi a migrare molti dei loro giochi sulla piattaforma di Zuckerberg e soci. Se i programmatori russi accetteranno di utilizzare la piattaforma di Facebook per lanciare i loro giochi al di la dei confini della patria natia, probabilmente davvero FB ha una possibilità di conquistare anche questo mercato. D'altra parte il resto del mondo sarà probabilmente invaso da nuove applicazioni da giocare su social network, con buona pace di tutti coloro che non tollerano di essere continuamente invitati a provare il giochino di turno
