Una bici più veloce di una macchina!!!

di Redazione 10/11/2014

Onestamente credere che una bicicletta possa correre più veloce di una Ferrari 430 Scuderia è decisamente complicato. Eppure la bici progettata da Arnold Nearcher e François Gissy ha vinto la sfida. Sul circuito Paul Ricard - Le Castellet - in Francia la bicicletta progettata da Arnold Neracher e guidata da François Gissy ha toccato i 333km/h dopo 250 metri, battendo almeno apparentemente una Ferrari 430 Scuderia. Certo, in realtà non possiamo dire se il pilota della Ferrari abbia spinto tutto il pedale dell'acceleratore, quello che invece possiamo dire con assoluta certezza è che 333km/h è decisamente un numerone per descrivere la velocità di una bicicletta. Ovvio che non si tratta di una bicicletta normale, ma di una super bici equipaggiata con un certo numero di razzi che la sospingono a quella incredibile velocità. Tuttavia ci vuole un bel fegato per correre a 333km/h a bordo di una bicicletta. François Gissy lo ha fatto, non abbiamo la più pallida idea del perché e tuttavia è venuto il momento un cui si può affermare senza ombra di dubbio che una bici può essere più veloce di una macchina! [youtube http://youtu.be/WREyAicJXkM]