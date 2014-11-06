Home Gadget e Curiosità Amazon Echo e l'e-commerce diventa voice-commerce

Amazon Echo e l'e-commerce diventa voice-commerce

di Redazione 06/11/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Amazon ha appena rilasciato un grazioso oggetto dal nome Echo. Apparentemente ha la forma di un tubo e sempre apparentemente la sua funzione è quella di ascoltare la vostra voce ed eseguire i vostri ordini. Di default il tubo di Amazon sta in ascolto sul nome "Alexa" ma potete anche cambiarlo. Almeno all'inizio tuttavia potrete dire al vostro tubo qualcosa del genere: "Alexa dimmi che tempo fa oggi", e Alexa vi risponderà rassicurandovi sulle condizioni meteo, così saprete se prendere un ombrello oppure uscire a maniche corte. Potete anche chiedere informazioni come "Alexa: chi è il presidente del consiglio?" oppure "Alexa: svegliami alle 7.30 del mattino per cortesia", ed Alexa eseguirà i vostri ordini con estremo piacere. Tuttavia Amazon non ha molto interesse a dirvi che tempo farà oggi e dubitiamo che possa godere del fatto che sappiate chi è il presidente del consiglio o che vi svegliate alle 7.30 del mattino. Ciò che Amazon vuole è vendervi qualcosa, è quello che ha nel DNA e lo fa incredibilmente bene. Così ad Alexa potete anche chiedere: "Alexa metti nella mia lista dei desideri una fitband" ed Alexa obbediente metterà nella vostra wishlist la fitband che desiderate per Natale. Allo stato attuale Echo può solo inserire oggetti nella wishlist ma non può ancora effettuare ordini in piena autonomia, ma non abbiamo dubbi che il prossimo passo sarà proprio consentire ad Echo di ricevere comandi esecutivi per l'acquisto. Così un po' come accade dal salumiere potremo dire a voce ad Echo: "Alexa ordinami un chilo di salame" e in men che non si dica Amazon ci recapiterà il salame desiderato, magari con un drone. [youtube http://youtu.be/KkOCeAtKHIc] Fantascienza? non troppo, per ora accontentiamoci di mettere gli oggetti nella lista dei desideri, ma a breve tenete Echo lontano dalla voce di parenti spendaccioni altrimenti la vostra carta di credito potrebbe durare quanto un ghiacciolo sotto il sole d'Agosto