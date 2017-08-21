Caricamento...

Sony: hackerati i profili social di PlayStation

21/08/2017

Gli account social di Sony PlayStation sono stati hackerati nella notta dal gruppo OurMine. Sono gli stessi pirati informatici che lo scorso 17 agosto avevano preso il controllo dei profili ufficiali della compagnia HBO e della serie televisiva Game of Thrones. Stavolta, gli hacker hanno colpito la casa giapponese Sony e gli account Facebook e Twitter della console PlayStation. I programmatori dell’azienda sono riusciti subito a riprendere il controllo dei rispettivi account, ma nel frattempo i pirati di OurMine erano riusciti comunque a pubblicare una serie di messaggi tramite i quali hanno annunciato al mondo di aver “bucato” anche il db di Playstation Network, rubando i dati sensibili degli utenti. Affermazioni che sono ancora al vaglio proprio da parte di Sony, perché non è ancora certo che quanto dichiarino gli hacker sia effettivamente credibile. OurMine, comunque, non sembra interessato alla diffusione degli eventuali dati carpiti agli utenti in maniera illegale. In ogni caso, i videogiocatori di PlayStation farebbero bene a modificare subito le credenziali di accesso del profilo PSN ed eventuali servizi correlati, per evitare spiacevoli sorprese. Non è comunque la prima volta che Sony e il suo Playstation Network finiscono nel mirino degli hacker. Il sistema di sicurezza dell’azienda nipponica è stato notevolmente rafforzato nel corso degli anni, ma evidentemente ancora non basta.
