Android 8.0 Oreo è ufficiale: ecco cosa cambia

Android 8.0 Oreo
è stato rilasciato ufficialmente in versione definitiva. La nuova sfida ad Apple
viene lanciata curiosamente nel giorno in cui negli Stati Uniti si manifesta l’eclissi totale. Nelle intenzioni di Google, il nuovo sistema operativo Android sarà una sorta di supereroe, che aiuta gli utenti a superare anche ostacoli molto difficili.
Secondo Mountain View, questo nuovo sistema operativo sarà più veloce, potente e intelligente. Tra le novità c’è la funzione 'picture-in-picture', che consente a chi lo adopera di continuare a guardare un film mentre si risponde ad esempio ad una mail, oppure di navigare su Internet. Insomma, multitasking e nuove funzionalità di sicurezza. Presente Google Play Protect
e controlli più accurati per l’installazione di applicazioni a livello di sorgente. Inoltre, è stata elevata la protezione a tutela della privacy e contro i malware.
"Non capita tutti i giorni che marchi icona come Oreo e Android uniscono le forze in una modalità che riflette le loro rispettive forti personalità"
, ha dichiarato Justin Parnell
, direttore global brand di Oreo, presentando il nuovo sistema operativo. Tra le altre novità, un nuovo set di emoticons, per l’occasione ridisegnate e rivisitate, indicatori di notifica e inoltre un sistema in grado di risparmiare batteria in casi di necessità. Con la 'Smart Text Selection', il nuovo sistema è anche in grado di distinguere il tipo di testo che viene copiato e propone un’azione in base appunto al fatto che si tratti di un numero di telefono o di un indirizzo, per avere indicazioni stradali tramite Google Maps
.
A questa funzione, inoltre, si dovrebbe legare quella relativa all"Autofill' intelligente: permette di compilare automaticamente schede sul web, ricordando i dati (anche password) da applicazioni e siti.
"Rilasceremo i codici sorgente di Android Open Source Project (AOSP)
- aggiunge Sameer Samat
, VP Product Management, Android e Google Play - affinché possano essere accessibili fin da subito. I modelli Pixel e Nexus 5X/6P hanno avviato i test e ci aspettiamo di iniziare la fase di roll out quanto prima, insieme a Pixel C e Nexus Player. Stiamo anche lavorando a stretto contatto con i nostri partner e prevediamo che, entro la fine dell’anno, produttori tra cui Essential, General Mobile, HMD Global Home of Nokia Phones, Huawei, HTC, Kyocera, LG, Motorola, Samsung, Sharp e Sony saranno pronti a lanciare o aggiornare i loro dispositivi con Android 8.0 O. Tutti i dispositivi che fanno parte del programma Android Beta riceveranno la versione finale"
, le parole riportate da ‘Repubblica.it’.