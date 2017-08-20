Ecco come attivare una nuova Linea Fastweb Business in 2 passaggi

Se hai un’azienda conosci benissimo l’importanza di avere una linea telefonica e un collegamento internet ad alta velocità per sviluppare al meglio i tuoi progetti senza troppi rallentamenti. Fastweb è oggi leader nella fornitura di servizi business e offre soluzioni di qualità a prezzi davvero vantaggiosi.
Per attivare una nuova linea Fastweb puoi rivolgerti ad un'agenzia Fastweb Business dedicata alle aziende, dove potrai avere un consulente personale a tua completa disposizione, che ti seguirà dall’inizio alla fine della pratica, senza passare per il call center e senza doverti preoccupare di tutte le procedure burocratiche dalla disdetta con il vecchio operatore all’attivazione della linea. Il servizio è facile, veloce e gratuito, puoi iniziare a parlare senza impegno con un operatore attraverso la chat sul sito e scoprire quale offerta è quella giusta per te.
1. Utilizza la chat per parlare direttamente con un consulente Fastweb Business
Quante volte vorremmo maggiori dettagli su un’offerta o semplicemente sul costo di un servizio aggiuntivo e ci ritroviamo ore ad attendere al call center, senza concludere nulla?
Con il servizio di Anstel elimini tutti i dubbi e lo stress di questo passaggio a Fastweb, dovrai semplicemente collegarti al loro sito e premere sul pulsante giallo della chat. Il servizio è attivo in orario di ufficio, e quando non trovi nessun operatore, potrai lasciare tranquillamente i tuoi dati per essere ricontattato entro pochi minuti lavorativi.
Con il tuo consulente personale potrai conoscere tutte le caratteristiche e i costi della tua offerta per attivare una nuova linea Fastweb, ma se sei incerto sulla tipologia di contratto da scegliere, puoi chiedere senza impegno all’operatore di trovare l’offerta per te più vantaggiosa. Con un’esperienza di oltre 15 anni, gli operatori Anstel conoscono le necessità principali delle aziende italiane e sanno quindi proporre, in base alle richieste di ogni cliente, il contratto ideale al miglior prezzo.
Utilizzando questo servizio riceverai anche il numero cellulare diretto del consulente di telefonia aziendale Fastweb per poter contattarlo ed avere aggiornamenti sulla pratica.
2 . Ricevi la proposta del contratto via mail
Dopo il colloquio con l’operatore e dopo aver scelto l’offerta e i servizi da attivare, ti verrà inviata via mail una proposta scritta per l’attivazione della nuova linea Fastweb.
Nel documento troverai tutti i servizi e le opzioni richieste con tutti i costi dettagliati, un riepilogo nero su bianco che dovrai leggere con attenzione prima di inviarlo firmato. Quante volte ci è capitato di acquistare un servizio tramite una telefonata e trovare delle brutte soprese in bolletta?
Attivando una nuova linea Fastweb con Anstel
invece sarai da subito informato su tutti i costi, anche quelli relativi all’attivazione o al noleggio del modem. Il contratto via mail serve proprio ad eliminare ogni dubbio, poiché sulla tua bolletta troverai solo quello che è indicato nelle varie pagine.
Una volta che hai letto bene tutto il contratto, ti sarà sufficiente inviarlo al tuo consulente che resta a disposizione per eventuali informazioni relative all’offerta. Da questo momento il tuo lavoro è terminato, non dovrai inviare altri documenti o contattare il servizio attivazioni Fastweb per sapere lo stato della pratica. Il tuo consulente si occuperà di tutta la lavorazione e ti aggiornerà sullo stato fino alla completa attivazione delle linee.