Uncharted L'Eredità Perduta: primo trailer ufficiale
di Redazione
19/08/2017
Uncharted: L'Eredità Perduta si presenta in un trailer di lancio pubblicato ufficialmente da Sony Interactive Entertainment. Dopo i tanti video “unofficial” delle passate settimane, c’è finalmente la prima clip ufficiale che mostra scene spettacolari basate sulla storia, i personaggi e le location nelle quali è ambientato il gioco. La nuova avventura di Naughty Dog sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 23 agosto. Le protagoniste di questo capitolo della saga di Uncharted, saranno Chloe e Nadine. Il titolo espanderà ulteriormente l’universo della saga, che come ha sottolineato il creative director, Shaun Escayg, può dare ancora tanto. https://www.youtube.com/watch?v=mMiBCGoCxtw
