Nokia 8: caratteristiche tecniche e prezzo del nuovo smartphone
di Redazione
18/08/2017
Nokia 8: caratteristiche e prezzoIl nuovo smartphone Nokia ha un display da 5,3 pollici e un chip Snapdragon 835 di Qualcomm. Il sistema operativo di fabbrica sarà Android versione Nougat 7.1.1, mentre il design punta tutto su un corpo in alluminio e sottile, sul quale sono montate ben due fotocamere posteriori, entrambe da 13 MegaPixel. Da 13 MegaPixel anche la fotocamera anteriore: tutte e tre sono dotate di un’apertura di diaframma f/2.0. Grazie ai sensori Image Fusion Technology, inoltre, Nokia 8 promette sempre foto luminose, con contrasti bilanciati e dettagli ben definiti. Tramite l’app Bothie, inoltre, è possibile trasmettere in live streaming direttamente su Facebook e YouTube. Oltre che sulle foto, dunque, il nuovo Nokia 8 punta molto sui video in dual-sight: si potranno infatti trasmettere due video in contemporanea usando sia la fotocamera anteriore sia quella posteriore. Novità importanti anche dal punto di vista del comparto audio: grazie al Nokia OZO Audio, viene fornita un’esperienza a 360 gradi che darà un tocco di coinvolgimento in più ai video in 4K. Disponibile in 3 colorazioni, il nuovo Nokia 8 sarà in commercio al prezzo di 599 euro. https://www.youtube.com/watch?v=S7Lt1bmzU-A
