Sony A5100 piccola e leggera ma senza mirino

La Sony A5100 è davvero piccola: 110 x 63 x 36 mm per un peso di appena 283 grammi è un po' come portare un panino nello zaino. Detto questo, non è oro tutto quello che luccica. Alla Sony A5100 manca il mirino elettronico e questo significa che dovrete comporre i vostri scatti attraverso il display da 3in TFT in dotazione. Non è in assoluto un male, ma se siete fra quelli che preferiscono il mirino e a cui salta la mosca al naso quando un raggio di sole inopportuno rende difficoltoso usare il display allora probabilmente questa Sony A5100 potrebbe farvi indispettire più di una volta. Se invece non siete fanatici del mirino e anzi trovate comodo l'uso del display, allora questa macchina fotografica piccola e maneggevole potrebbe darvi diverse soddisfazioni. Come la a6000 ha in dotazione il sistema Fast Hybrid AF con 179 punti di messa a fuoco. Questo significa che se avete voglia di scattare foto velocemente senza dover perdere tempo a trovare il punto di messa a fuoco ideale per soggetti in movimento, senza dubbio la A5100 segna un punto a suo favore. Il sensore è il CMOS Exmor APS-C da 24,3MP accoppiato al processore BIONZ X che aiuta moltissimo nella riduzione del rumore. La gamma di ISO è molto ampia per una macchina fotografica di questa fascia di presso e varia fra 100 e 25600. In sostanza una macchina piccola e maneggevole, che ha nella velocità della messa a fuoco, nel sensore e nel processore i suoi punti di forza. L'assenza del mirino potrebbe essere un problema per qualcuno, tuttavia il display è orientabile ed è apprezzabile la modalità touch attraverso la quale si può semplicemente toccare lo schermo con un dito per ottenere contemporaneamente messa a fuoco e scatto. Il costo è di circa 549€ per il solo corpo macchina. Con zoom 16-50mm si arriva a 640€ [youtube http://youtu.be/yJMvADbT0h0]