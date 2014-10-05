Caricamento...

Seek Thermal La telecamera per vedere attraverso i vestiti...

Redazione Avatar

di Redazione

05/10/2014

Calma, buoni, lo sappiamo che alcuni di voi, i più zuzzurelloni stanno già spulciando l'articolo pensando "dove si compra, dove si compra?". Non è ancora tempo per dare libero sfogo al Pierino che è in voi. La Seek Thermal consente davvero di vedere attraverso i vestiti, e non solo, ma è una termocamera. È in grado cioè di mostrare le differenti temperature degli oggetti all'interno di un corpo. Se stavate pensando dunque ad una telecamera a Raggi X in grado di soddisfare alcune delle curiosità che da tempo vi attanagliano, siete completamente fuori strada. Eppure la Seek Thermal è un prodotto veramente interessante. Ha un costo per la prima volta davvero accessibile per un oggetto di questo tipo, stiamo parlando di circa 200$. Si collega all'iPhone e usa il display dello smartphone per mostrare le immagini che riprende. Può essere utilizzata per molte applicazioni. Individuare un oggetto che ostruisce un tubo, verificare quali zone del motore sono più calde, controllare in quali parti di una parete passano fili elettrici e così via. Ma può anche essere utilizzata per la sicurezza, ad esempio per verificare se ci sono persone che si muovono di notte in una zona non illuminata o un magazzino. Insomma la Seek Thermal può essere un coltellino svizzero dalle mille applicazioni, ad un costo decisamente basso per un oggetto di questo tipo.   [youtube http://youtu.be/lRjOsdtZnL4]  
