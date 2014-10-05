Solarbox: le cabine telefoniche che ricaricano il cellulare

"vivevo vicino ad una cabina telefonica durante il mio secondo anno di università e dovevo passarci vicino ogni giorno. Ho pensato ci sono 8.000 di queste cabine initulizzate a londra e ci deve pure essere un modo per renderle nuovamente utili"

Non potevano che fare il loro debutto a Londra le cabine telefoniche che ricaricano il cellulare. Così accanto alle tradizionali cabine telefoniche rosse icone del fascino londinese arriveranno ora le cabine verdi da utilizzare per ricaricare il proprio smartphone in caso di emergenza. Non vi è mai capitato di rimanere con la batteria a secco proprio durante una giornata convulsa? Ecco, ora i londinesi potranno entrare in una di queste bellissime cabine verdi, trovare fra i vari connettori già disponibili all'interno della cabina quello che è adatto per il proprio modello di cellulare ed effettuare una ricarica. I produttori assicurano che le cabine saranno in grado di effettuare il 20% di ricarica in 10 minuti circa. Le cabine saranno alimentate dall'energia solare da cui il nome SolarBox. I promotori del progetto sono Harold Craston e Kirsty Kenny, due studenti della London School of Economy che hanno finanziato la propria idea con circa 5.000 sterline messe a disposizione dal sindaco di Londra Boris Johnson attraverso un concorso pubblico. Harold Craston in una intervista alla BBC ha dichiarato:La ricarica sarà gratuita e le spese saranno a cura degli sponsor. In particolare Tinder e Uber saranno i primi a partecipare all'iniziativa. Londra non è nota per essere la città del sole, ma Craston e Kenny assicurano che almeno 6 clienti in un ora potranno accedere ai servizi di ricarica. Le cabine saranno in grado di accumulare energia elettrica anche durante le grigie giornate londinesi.