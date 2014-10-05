Il nuovo iPad, il nuovo iMac e OSX Yosemite in arrivo per il 16 Ottobre
di Redazione
05/10/2014
L'avevamo scritto qui e qui, ma ora l'evento è imminente. Re/Code riporta che Apple terrà a battesimo il nuovo iPad, un nuovo iMac e OSX Yosemite il 16 ottobre. L'evento molto probabilmente avrà luogo in Cupertino presso il Town Hall auditorium. Per il nuovo iMac potrebbe arrivare il supporto del display Retina. Ad ogni modo nonostante il sito di Re/Code sia sempre molto affidabile Apple non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale. Grande attesa anche per Yosemite che dovrebbe portare molte novità al mulino di Apple avvicinando notevolmente le interfacce desktop a quelle mobile e soprattutto introducendo il concetto di continuità fra le operazioni compiute su device differenti. Ovvero dovrebbe essere possibile per esempio iniziare un acquisto su iPhone e poi terminarlo su desktop. Il nuovo iPad potrebbe essere equipaggiato con il Touch ID e potrebbe avere una dimensione di 12,9 pollici, ma anche su questo Apple mantiene la massima riservatezza, per cui il 16 Ottobre potrebbe accadere di tutto. L'evento non viene promosso con la stessa enfasi con cui è stata promossa la presentazione di iPhone e iWatch, ma la portata delle novità previste, almeno per gli addetti ai lavori, non è inferiore. Foto by Sean MacEntee (CC BY 2.0)
