La penna magica di Microsoft
di Redazione
06/10/2014
Avete mai osservato le vostre mani mente compiono le azioni più comuni? abbottonare una camicia, scrivere velocemente una nota, usare forchetta e coltello? Sono azioni abbastanza comuni da farci dimenticare la complessità di questi movimenti. In ognuno di questi gesti sono coinvolti circa 27 ossa, più o meno 30 muscoli e qualcosa come 30 arterie, o almeno questo è quanto dichiara Microsoft nella sua ricerca "Back to the drawing board: a vision of new possibilities for the stylus". [youtube http://youtu.be/0jvjA0cEfys] Bill Buxton e Ken Hinckley sono due ricercatori dell'MSR (Microsoft Research) che stanno lavorando a nuovi strumenti che migliorino l'interazione fra il corpo umano e i device elettronici. È in questo contesto che si colloca questa nuova evolutissima penna che innalza esponenzialmente il concetto di "penna per tablet". La penna studiada da Buxton e Hinckley dispone di una serie di sensori molto evoluti. Prima di tutto attraverso un giroscopio è possibile verificare l'impugnatura della penna nelle mani e l'orientamento della penna mente la si utilizza. Secondariamente questo tipo di penna è capace di distinguere fra un contatto accidentale con la superficie ed uno voluto. Il meglio di questa ricerca si ottiene dall'uso combinato della penna e della mano sinistra contemporaneamente. In questo modo è possibile per esempio trascinare un oggetto sul display utilizzando un dito della mano sinistra e contemporaneamente variarne l'orientamento in tempo reale direzionando correttamente la penna nella mano destra. Una penna piuttosto sofisticata in via di ricerca ma che una volta in produzione potrebbe rappresentare un bel plus per le vendite per esempio del Surface Pro 3
