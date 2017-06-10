Il Sega Mega Drive torna in vita con Genesis Flashback
di Redazione
10/06/2017
Il Sega Mega Drive torna in vita: gli amanti dei retrogames a 16 bit, potranno presto acquistare la console Sega Genesis Flashback, realizzata da ATGames con ben 85 giochi inclusi, due controller wireless e la possibilità di utilizzare le cartucce originali. Insomma, a differenza dei cloni del Sega Mega Drive già esistenti in commercio, questa nuova console è un prodotto “premium”. Viene venduta con diversi titoli interessanti già precaricati: Sonic, Mortal Kombat, Virtual Fighter 2, Altered Beast, Golden Axe e tanti altri titoli che hanno fatto la storia delle sale giochi negli anni ’80 e ’90. Chi avesse ancora le cartucce originali del Sega Mega Drive, inoltre, potrà utilizzarli tranquillamente. Lo chassis è praticamente identico al primo modello di Sega Genesis - Mega Drive messo in vendita in Europa, mentre i pad utilizzano la tecnologia senza fili a 2.4 GHz. Il collegamento della console alla televisione avviene tramite cavo HDMI con risoluzione a 720p, ma si potranno attivare i filtri di scanline per avere l’effetto retrò. La nuova versione del Sega Mega Drive supporta anche il salvataggio delle partite, la pausa e la ripresa dal punto esatto in cui ci si era interrotti. Non si conosce ancora il prezzo ufficiale e la data di lancio precisa, ma il Sega Genesis Flashback dovrebbe essere in vendita entro la fine dell’anno. https://www.youtube.com/watch?v=7lHx2gxPCRw
