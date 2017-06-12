Xbox One X, nuova console 4K Microsoft: quando esce e quanto costa
di Redazione
12/06/2017
Xbox One X: è questo il nome della nuova console Microsoft fin qui nota con il nome in codice Project Scorpio. È stata presentata durante l’E3 2017 e arriverà ufficialmente nei negozi il prossimo 7 di novembre al prezzo di lancio di 499 euro. A Los Angeles, Microsoft ha annunciato contestualmente anche una serie di nuovi titoli che saranno disponibili entro la fine di quest’anno e durante il 2018, tra cui Forza Motorsport 7, Metro Exodus e Anthem di BioWare. E non è tutto, perché la stessa società di Redmond ha annunciato che presto i giochi Xbox Originals saranno retrocompatibili con Xbox One e Xbox One X. Insomma, è stata una giornata campale per Microsoft, che ha deciso di spingere sull’acceleratore per provare a colmare il gap con PlayStation 4. Dal prossimo 7 novembre, dunque, Xbox One X affiancherà sul mercato Xbox One S: al suo interno ci sono 6 TFLOPs di GPU, 12 GB GDDR 5, 360GB/s di memoria di banda che consentono di raggiungere immagini in 4K reali, con 8 milioni di pixel e HDR. Tra le altre caratteristiche, è stata confermata l'implementazione del Dolby Atmos e la riproduzione 4K UHD Blu-Ray.
Xbox One X: i giochi disponibili subito e a inizio 2018Nel corso dell’E3 di Los Angeles, Microsoft ha annunciato anche che tutti gli accessori di Xbox One saranno compatibili anche con la nuova console, così come l’intera libreria di giochi, che su Xbox One X potranno godere di caricamenti più veloci oltre che di una grafica assai migliorata. Nonostante al suo interno pulsi un hardware potente, la nuova console sarà la più piccola mai realizzata da Microsoft. Tra i giochi che vedranno la luce a cavallo tra 2017 e 2018, ci sono Forza Motorsport 7, Metro Exodus, Anthem, State of Decay 2, Cuphead, The Last Night e tanti altri ancora. Mostrato anche il primo video di Dragon Ball FighterZ, nuovo picchiaduro sviluppato da Arc System Works. https://www.youtube.com/watch?v=g-gp-Voq6MQ https://www.youtube.com/watch?v=jtWr12mNE4U
