WhatsApp: avrai 5 minuti per cancellare quel messaggio...

Redazione Avatar

di Redazione

09/06/2017

WhatsApp, il client di messaggistica più installato sugli smartphone di tutto il mondo, ci darà 5 minuti di tempo per cancellare un messaggio che abbiamo già inviato e di cui ci siamo pentiti. Si tratta di una funzione che l’azienda, di proprietà di Facebook, aveva annunciato da tempo, ma ora pare che il codice della stessa sia stato finalmente intravisto nell’ultima release per iOS, seppur ancora non attiva. Sarà dunque solo una questione di tempo, dopodiché potremo finalmente avere a disposizione una funzione molto comoda e che ci consentirà di annullare l’invio di una frase della quale ci siamo pentiti. Quante volte, infatti, è successo di inviare un messaggio che sarebbe stato meglio non mandare? Una frase spesso può cambiarci la vita o compromettere addirittura un rapporto.

WhatsApp: Recall, Revoke o Unsend?

Secondo quanto trapela da ‘The Independent’, non è ancora chiaro come si chiamerà la nuova funzione: sarà Recall, Revoke o Unsend, ma comunque sia funzionerà con tutti i formati dei messaggi, siano essi di solo testo, oppure anche immagini. Inoltre, dovrebbe anche essere utilizzabile con lo Status, introdotto di recente. Dopo aver scritto e inviato un messaggio, dunque, se ancora il destinatario non lo ha “aperto” avremo 5 minuti di tempo per “revocarlo”. La nuova funzionalità sarebbe già presente, ma non attiva, nella versione 2.17.30 di WhatsApp per iOS. Gli sviluppatori starebbero ancora testando le ultime cose prima di renderla disponibile a tutti. Ancora pochi giorni, al massimo qualche settimana, e un nuovo aggiornamento per dispositivi Apple e Android consentirà di utilizzare l’app di messaggistica con la possibilità di annullare i messaggi inviati.
