WhatsApp: avrai 5 minuti per cancellare quel messaggio...
di Redazione
09/06/2017
WhatsApp: Recall, Revoke o Unsend?Secondo quanto trapela da ‘The Independent’, non è ancora chiaro come si chiamerà la nuova funzione: sarà Recall, Revoke o Unsend, ma comunque sia funzionerà con tutti i formati dei messaggi, siano essi di solo testo, oppure anche immagini. Inoltre, dovrebbe anche essere utilizzabile con lo Status, introdotto di recente. Dopo aver scritto e inviato un messaggio, dunque, se ancora il destinatario non lo ha “aperto” avremo 5 minuti di tempo per “revocarlo”. La nuova funzionalità sarebbe già presente, ma non attiva, nella versione 2.17.30 di WhatsApp per iOS. Gli sviluppatori starebbero ancora testando le ultime cose prima di renderla disponibile a tutti. Ancora pochi giorni, al massimo qualche settimana, e un nuovo aggiornamento per dispositivi Apple e Android consentirà di utilizzare l’app di messaggistica con la possibilità di annullare i messaggi inviati.
