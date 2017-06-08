Caricamento...

Adobe Scan: trasforma documenti cartacei in digitali col telefonino

08/06/2017

Adobe Scan rappresenta la soluzione mobile per trasformare classici documenti cartacei in controparti digitali. La nuova app è disponibile per sistemi operativi Android e iOS ed è soprattutto gratuita. Insomma, una soluzione che farà contenti in tanti, dai professionisti ai comuni utenti che quotidianamente si trovano magari a dover scannerizzare documenti cartacei per inviarli, previa qualche modifica, tramite posta elettronica o social network. Non è la prima app di questo genere per dispositivi mobili, poiché alcuni produttori di smartphone integrano da tempo opzioni per la fotografia e la digitalizzazione di documenti cartacei. Inoltre, sul Play Store di Google e su App Store di Apple, ci sono diversi applicativi che svolgono le stesse funzioni. Il punto di forza di Adobe Scan è però rappresentato dal fatto che si tratta di un’app con funzionalità complete, che si integra perfettamente con tutti gli altri prodotti della stessa software house. Una volta installata, basta inquadrare con la fotocamera del proprio telefonino un documento di testo per scattare in automatico un’istantanea. Gli algoritmi di Adobe Scan ritagliano la sezione di interesse e correggono eventuali imperfezioni se la foto è stata scattata da posizione non ottimale. Inoltre, l’app controlla anche se l’immagine sia a colori o in bianco e nero, applicando ulteriori modifiche per far risaltare il testo. Infine, un sistema di riconoscimento testuale individua i segni alfanumerici sulla carta e li trasforma in caratteri digitali, che si possono anche copiare e incollare tramite il proprio smartphone. I documenti cartacei scansionati da Adobe Scan vengono poi salvati nella memoria dello smartphone e caricati in automatico anche su uno spazio cloud da 5 GB offerto gratuitamente. Tramite altre app Adobe, come ad esempio Acrobat Reader, sarà possibile da qui leggere e copiare i testi. fb  
