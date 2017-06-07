WhatsApp aggiornato per iOS: aggiunti filtri e album foto e video

WhatsApp
per iOS
si aggiorna e presenta alcune significative novità. L’app di messaggistica più installata su dispositivi mobili ha rilasciato un importante aggiornamento proprio nel giorno in cui Apple ha annunciato le novità di iOS 11. L’update dell’app è al momento disponibile solo per i dispositivi della ‘Mela’ ed introduce due nuove funzionalità connesse a foto e video: si tratta di Filtri
, Album
, cui si aggiunge un’introduzione minore relativa alle risposte rapide.
WhatsApp, ora, consente di aggiungere filtri alle foto, modificarne la luce e magari dare un tocco di vintage prima di condividerle con i propri contatti. Dopo aver scattato una foto dall’interno dell’app, infatti, sarà possibile modificare foto o video, ma anche gif animate, applicando filtri, ruotandoli, oppure aggiungendo testo e faccine. Al momento sono disponibili solo cinque filtri, ma è probabile che nelle prossime settimane ne saranno aggiunti altri. Per aggiungere uno dei filtri disponibili, dopo aver scattato la foto e averla selezionata, non bisogna fare altro che scorrere col dito verso l’alto e scegliere quello desiderato.
Quanto agli album, quando si riceveranno quattro o più foto (ma la novità si applica anche ai video), le immagini saranno raggruppate automaticamente in una collezione, in modo da essere più facilmente consultare. Infine, WhatsApp per iOS ha introdotto scorciatoie per risposte rapide: basta scorrere a destra su un singolo messaggio all’interno di una conversazione. Funzione molto utile nelle conversazioni di gruppo.
Non è ancora dato sapere se e quando queste novità saranno implementate anche sulla versione di WhatsApp per Android
, ma l’impressione è che ci vorranno al massimo un paio di settimane.