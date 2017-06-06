Apple iPad Pro 10.5 e 12.9: caratteristiche e prezzi ufficiali
di Redazione
06/06/2017
Apple ha presentato i nuovi iPad Pro 10.5 e 12.9 nella cornice del WWDC 2017. Come anticipato dalle indiscrezioni delle scorse settimane, si tratta di due nuovi tablet che potrebbero fare da spartiacque verso nuove soluzioni, considerato che al loro interno vi sono hardware molto potenti, in grado di supportare le imminenti introduzioni di iOS 11, previsto per l’autunno.
Apple iPad Pro 10.5Il più piccolo dei due nuovi dispositivi Apple, iPad Pro 10.5 ha un design elegante per via della riduzione della cornice, che non ne pregiudica comunque l’esperienza d’uso. Il display ha una risoluzione da 2224×1668 pixel, supporta l’HDR e offre una luminosità massima di 600 nits. Al suo interno pulsa un processore A10 Fusion X tri-core e una GPU da 12-core, con prestazioni che superano del 40% quelle del precedente iPad. La batteria garantisce 10 ore di uso, mentre la fotocamera posteriore è da 12 Megapixel, quella frontale da 7. iPad Pro 10.5 sarà in vendita con memoria interna da 64, 256 o 512 GB. Supporta l’Apple Pencil, il pennino che grazie al nuovo schermo avrà un funzionamento ancora migliore. Il prezzo parte da 739 euro nella versione solo con connessione WiFi, le vendite prenderanno il via la prossima settimana.
Apple iPad Pro 12.9Il nuovo iPap Pro “mega”, si presenta con uno schermo da 12.9 pollici, ma all’interno ha sostanzialmente lo stesso hardware del “fratello minore”. Il design ricalca quello dei classici tablet firmati Apple, ma il prezzo parte da 909 euro, ossia dalla versione solo con connessione WiFi e spazio di archiviazione di 64 GB. https://www.youtube.com/watch?v=UR5ODc5Wbbo
Articolo Precedente
WhatsApp aggiornato per iOS: aggiunti filtri e album foto e video
Articolo Successivo
Snapchat Spectacles: gli occhiali da sole che registrano video