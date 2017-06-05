Snapchat Spectacles: gli occhiali da sole che registrano video
di Redazione
05/06/2017
Snapchat esporta anche in Italia i cosiddetti Spectacles, ossia gli occhiali da sole che registrano brevi video senza dover ricorrere allo smartphone. La durata delle clip può essere compresa tra un minimo di 10 secondi e un massimo di 30 e il design delle lenti è davvero alla moda. Negli Stati Uniti ne sono stati venduti fin qui 60 mila pezzi, per un incasso di circa 8 milioni di dollari. Sarà anche per il fatto che il design degli Spectacles è giovane e disponibile in diverse tonalità. Per il lancio in Italia, Snapchat ha previsto anche degli stand promozionali per consentire il test del prodotto che, attenzione, non consente di scattare fotografie. Sembrerà strano, infatti, ma gli occhiali Spectacles possono solamente registrare video interagendo con smartphone Android tramite WiFi, mentre nel caso di dispositivi iOS la comunicazione avviene via Bluetooth. Dopo essere stati registrati, i video possono essere scaricati nella gallery del telefonino in qualità HD. La caratteristica peculiare di queste riprese è rappresentata dal fatto che forniscono a chi li rivede il punto di vista di chi li ha realizzati, poiché riproducono perfettamente l’angolazione dell’occhio umano. I video possono poi essere riprodotti via Snapchat a schermo intero, inoltre sarà possibile aggiungere effetti, testi ed emoticons. Gli Spectacles sono già disponibili in 14 Paesi, sono stati venduti in totale in 160 mila unità e costano circa 150 euro. La prima città italiana nella quale faranno la loro apparizione sarà Venezia, che offrirà panorami e bellezze sufficienti per dare un’idea di quello che sono in grado di fare. Le colorazioni in cui saranno disponibili gli Spectacles di Snapchat sono nero, ottanio e corallo. https://www.youtube.com/watch?v=uk28lhgjtqc
