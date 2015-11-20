Samsung Gear VR disponibile in USA al prezzo di $99
di Redazione
20/11/2015
Samsung annuncia la disponibilità di Samsung Gear VR per il mercato americano al prezzo decisamente interessante di $99. Il costo è sicuramente invitante per un prodotto che promette di consentire agli utilizzatori una piena esperienza della realtà virtuale. Peccato che Samsung Gear VR sia compatibile solamente con le periferiche della casa coreana ed in particolare: Samsung Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge and Galaxy S6 Edge+ Tuttavia se siete fra i possessori di una di queste periferiche, potreste portare a casa ad un prezzo invitante un completo caschetto per la realtà virtuale. Il Samsung Gear VR è gestito da software Oculus e questo ne garantisce la piena compatibilità con le App della maggior parte dei produttori. In America alcuni servizi piuttosto diffusi come Hulu hanno già dichiarato di voler supportare il Samsung Gear VR. Come molti di voi ricorderanno, il Samsung Gear VR è un visore che si colloca sopra una periferiche mobile Samsung fra quelle già citate, e ne sfrutta le capacità tecniche garantendo una piena esperienza della realtà virtuale. Il Samsung Gear VR è già disponibile su Amazon e Best Buy per gli utenti americani. Non ci sono ancora date ufficiali per un rilascio nel resto del mondo, ma un nuovo annuncio non dovrebbe tardare ad arrivare
