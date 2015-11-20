Durex chiede un'emoj per il sesso sicuro
di Redazione
20/11/2015
Durex, nota casa produttrice di profilattici e altri prodotti destinati ad essere utilizzati nelle fasi del rapporto sessuale, ha avviato una serie di iniziative per spingere l'Unicode Consortium ad inserire nello standard un'icona per il sesso sicuro, in altre parole l'emoj che rappresenta un profilattico. Dunque in vista della prossima giornata mondiale dell'Aids, Durex promuove una campagna social con l'hashtag #CondomEmoj, tesa appunto a sensibilizzare i produttori di software e l'Unicode Consortium verso l'introduzione della nuova icona del profilattico. Durex ha prodotto uno studio teso a verificare quanto potrebbe essere utile un'icona che rappresenti il sesso sicuro ed ha individuato che l'80% dei giovani tra i 16 e i 25 anni in Europa sarebbe favorevole all'uso dell'emoj del profilattico. Un'icona del genere semplificherebbe le conversazioni via chat a proposito del sesso, dicono. In un video promozionale prodotto per la campagna, Durex spiega che ci sono emoj per suggerire di fare sesso ma non per il sesso sicuro. https://youtu.be/O7iKgKpkWfU La decisione finale spetta all'Unicode Consortium. Nel frattempo una faccina che ride è diventata parola dell'anno per l'Oxford Dictionary
