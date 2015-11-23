Samsung Galaxy A9 arriva nel 2016: chip Snapdragon 620 e display 6"
Samsung Galaxy A9: nuovi testIn realtà, secondo quanto emerge da alcuni test effettuati più di recente in India e certificati da documenti di esportazione finiti sul sito ‘Zauba’, il display sarebbe più grande rispetto a quello dei benchmark AnTuTu, ossia da 6 pollici. Considerato che è già stata ottenuta la certificazione Bluetooth SIG, il Samsung Galaxy A9 dovrebbe ottenere al certificazioni nelle prossime settimane e ad inizio del 2016 dovrebbe essere presentato ufficialmente alla stampa. Come riportato qualche tempo fa da ‘Sammobile’, il Galaxy A9 non dovrebbe però essere l’unica novità del 2016 per la serie A di Samsung: nei prossimi mesi dovrebbero essere rilasciati anche altri dispositivi, il Galaxy A3X, il Galaxy A5X, e il Galaxy A7X. Per il nuovo anno, dunque, la casa coreana ha in serbo tante sorprese per aggredire il mercato e continuare il braccio di ferro con Apple.
