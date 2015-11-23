Caricamento...

Samsung Galaxy A9 arriva nel 2016: chip Snapdragon 620 e display 6"

Redazione Avatar

di Redazione

23/11/2015

Samsung Galaxy A9 vedrà la luce nel 2016 e sarà equipaggiato da un chip Snapdragon 620 di Qualcomm. Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi, dunque, spuntano nuovi dettagli in merito al nuovo dispositivo che la casa coreana lancerà nei prossimi mesi. A settembre i primi rumors, poi a ottobre le conferme con le prime specifiche tecniche finite in Rete, infine a novembre la certificazione Bluetooth SIG. Il nome in codice del prodotto, inserito nel database di Geekbench a settembre, è "Samsung msm8976fhdlte-eur-open", ma ormai non ci sono più dubbi sul fatto che si tratti del Galaxy A9. La conferma arriva proprio dal processore, uno Snapdragon 620 di Qualcomm, mentre il Galaxy A8 è alimentato da un chip Snapdragon 615. Il nuovo Samsung Galaxy A9 avrà 3 GB di Ram e monterà il sistema operativo Android 5.1.1. Ad ottobre, i risultati benchmark riportati dall’ormai ‘famoso’ AnTuTu, parlavano di un display Super AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione FullHD e di una memoria interna da 32 GB, ma senza alcun dettaglio in merito alla fotocamera.

Samsung Galaxy A9: nuovi test

In realtà, secondo quanto emerge da alcuni test effettuati più di recente in India e certificati da documenti di esportazione finiti sul sito ‘Zauba’, il display sarebbe più grande rispetto a quello dei benchmark AnTuTu, ossia da 6 pollici. Considerato che è già stata ottenuta la certificazione Bluetooth SIG, il Samsung Galaxy A9 dovrebbe ottenere al certificazioni nelle prossime settimane e ad inizio del 2016 dovrebbe essere presentato ufficialmente alla stampa. Come riportato qualche tempo fa da ‘Sammobile’, il Galaxy A9 non dovrebbe però essere l’unica novità del 2016 per la serie A di Samsung: nei prossimi mesi dovrebbero essere rilasciati anche altri dispositivi, il Galaxy A3X, il Galaxy A5X, e il Galaxy A7X. Per il nuovo anno, dunque, la casa coreana ha in serbo tante sorprese per aggredire il mercato e continuare il braccio di ferro con Apple.
