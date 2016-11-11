Caricamento...

Samsung Galaxy X: il telefono pieghevole è atteso nel 2017

11/11/2016

Samsung Galaxy X: il telefono pieghevole è atteso nel 2017
Samsung Galaxy X: è questo il nome (provvisorio?) dello smartphone atteso per il 2017 e che avrà come caratteristica principale, quella di essere pieghevole. La casa coreana aveva in progetto da tempo un dispositivo del genere, ma a quanto pare siamo finalmente assai vicini alla commercializzazione. Secondo quanto rivela ‘International Business Times’, che pubblica anche alcune immagini esclusive, in Corea sarebbe stato depositato il brevetto sul quale poggerà il nuovo smartphone Samsung. Quello che è noto con il nome provvisorio di Galaxy X sarà uno smartphone curvo, piegato al centro in modo tale da consentire la totale chiusura del dispositivo, la cui parte interna sarà interamente schermo. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo telefonino coreano avrà comunque un display secondario esterno che si attiva appena si chiude il dispositivo. Insomma, una soluzione che ricorda per certi versi la precedente generazione di telefonini, ma con tutti i vantaggi delle nuove tecnologie. Assieme a questo smartphone, non è da escludere che Samsung lanci nel 2017 anche un tablet con schermo Oled pieghevole.

Samsung Galaxy X e Galaxy S8

Insomma, dopo il richiamo del Note 7 e il grave danno di immagine, ma anche finanziario, Samsung intende rifarsi nel 2017 con tante novità. Quel che è certo, comunque è che il Samsung Galaxy S8 rimarrà lo smartphone di punta e si giocherà la sua partita sul mercato soprattutto tramite l’assistente digitale basato su intelligenza artificiale. Per questo aspetto, i coreani dovrebbero sfruttare la tecnologia Viv Labs, una start up californiana che Samsung ha acquistato nel mese di ottobre e che è specializzata in intelligenza artificiale. Samsung Galaxy X pieghevole
