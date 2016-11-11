Samsung Galaxy X: il telefono pieghevole è atteso nel 2017
di Redazione
11/11/2016
Samsung Galaxy X e Galaxy S8Insomma, dopo il richiamo del Note 7 e il grave danno di immagine, ma anche finanziario, Samsung intende rifarsi nel 2017 con tante novità. Quel che è certo, comunque è che il Samsung Galaxy S8 rimarrà lo smartphone di punta e si giocherà la sua partita sul mercato soprattutto tramite l’assistente digitale basato su intelligenza artificiale. Per questo aspetto, i coreani dovrebbero sfruttare la tecnologia Viv Labs, una start up californiana che Samsung ha acquistato nel mese di ottobre e che è specializzata in intelligenza artificiale.
