PlayStation 4 Pro è disponibile in Italia
di Redazione
11/11/2016
Sony ha annunciato ufficialmente la disponibilità in Italia della sua nuova console PlayStation 4 Pro, annunciata ufficialmente nel mese di settembre durante la trascorsa conferenza PlayStation Meeting. L'offerta di console next gen Sony si arricchisce ora di un nuovo hardware dalle caratteristiche tecniche potenziate, rispetto alla precedente PlayStation 4 e alla versione più sottile PlayStation 4 Slim. La console viene venduta nei negozi fisici e digitali al prezzo di 399€ https://www.youtube.com/watch?v=IVYf6p-A158
PlayStation 4 Pro: le differenze con PlayStation 4Gli aggiornamenti hardware più importanti di PS4 Pro, che differenziano la console rispetto al precedente modello PlayStation 4 (uscito nel 2013) riguardano una CPU più veloce, un chip grafico più potente e memoria extra a disposizione per gli sviluppatori di videogiochi. Il risultato è una console che permette di giocare a più alte risoluzioni grazie al supporto al 4K e HDR. Ricordiamo però che si tratta di upscaling che dal 1080p passerà al 4K in ambito entertainment e gaming. Per godere al meglio della nuova risoluzione serve però chiaramente un televisore 4K. Grande assente è invece il lettore Ultra HD Blu-Ray. Pochi cambiamenti riguardano invece il design della console: PlayStation 4 Pro è sicuramente più lunga, larga e spessa rispetto a PlayStation 4 ma la differenza è di pochi centimetri.
PlayStation 4 Pro: le caratteristiche tecniche
- Processore: x86-64 AMD “Jaguar”, octa core 2,1 GHz
- GPU: AMD Radeon based graphics engine, 4.20 TFLOPS
- RAM: 8GB GDDR5
- Memora interna: 1 TB
- Dimensioni: 295 × 55 × 327 mm
- Peso: 3,3 kg
- Porte: 3 USB 3.1, AUX, HDMI (supporto 4K/HDR), Ottica
- Connettività: Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
- Alimentazione e consumi: AC 100V, 50/60Hz, massimo 310W
- Colori: Jet Black
PlayStation 4 Pro: lista dei giochi compatibiliQui di seguito la lista dei giochi già disponibili sul mercato e di quelli di prossima uscita o di prossima uscita che supportano PS4 Pro al lancio.
- Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey
- Battlefield 1
- Battlezone (PSVR)
- Berserk and the Band of the Hawk
- Birthdays the Beginning
- BlazBlue: Central Fiction
- Bound
- Call of Duty: Black Ops 3
- Call of Duty: Infinite Warfare
- Call of Duty: Modern Warfare Remastered
- Deus Ex: Mankind Divided
- Dishonored 2
- Eagle Flight (PSVR)
- Fallout 4
- Fate/Extella: The Umbral Star
- Fifa 17
- Final Fantasy XV
- Gravity Rush 2
- Hatsune Miku: Project Diva X HD
- Hatsune Miku: VR Future Live
- Helldivers
- Hustle Kings
- Infamous: Second Son
- Infamous: First Light
- Killing Floor 2
- Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue
- Knack
- Mantis Burn Racing
- Middle Earth: Shadow of Mordor
- NBA 2K17
- Nights of Azure 2: Bride of the New Moon
- New Danganronpa V3: Everyone’s New Semester of Killing
- Paragon
- PlayStation VR Worlds (PSVR)
- Pro Evolution Soccer 2017
- Resident Evil 7: biohazard/Grotesque Ver.
- Rise of the Tomb Raider
- Robinson: The Journey (PSVR)
- Romance of the Three Kingdoms XIII with Power-Up Kit
- Samurai Warriors: Sanada Maru
- SG/ZH School Girl/Zombie Hunter
- Smite
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited
- The Last Guardian
- The Last Of Us Remastered
- The Playroom VR
- The Witness
- Titanfall 2
- Thumper
- Uncharted 4: Fine di un ladro
- Utawarerumono: The Two Hakuoros
- Valkyria: Azure Revolution
- Watch Dogs 2
- World of Final Fantasy
- Yakuza 6
