Samsung Galaxy X, nuovo smartphone pieghevole per il 2017
di Redazione
11/11/2016
Samsung Galaxy X: il futuro degli smartphone Android è in un nuovo form factor?Il concept segue la pubblicazione di alcuni video teaser di Samsung in cui si mostrava un display phone di ampie dimensioni, ben più grandi di quelle degli attuali phablet. Al momento mancherebbe un componente importante, però, all'appello: schermi OLED flessibili di 6° generazione nell'ordine di milioni, per far fronte alle richieste, e non trovarsi in una situazione di stallo come sta avvenendo, ad esempio, proprio ora con iPhone 7, in difficoltà con le scorte. Il nuovo Samsung Galaxy X potrebbe fare la sua comparsa al MWC 2017, poche settimane prima o dopo l'annuncio ufficiale di Galaxy S8, smartphone next gen che dovrebbe riuscire, almeno in parte, a riparare le problematiche causate dallo sfortunato Note 7. Alcuni analisti non vedono di buon occhio un possibile arrivo anticipato dello smartphone, malgrado il brutto momento passato da Samsung: la produzione dei pannelli inizierà nel 3° trimestre del prossimo anno, e gli schermi realizzati dovranno essere circa 10.000.000 per far fronte alle aspettative della casa coreana. Molto probabilmente Galaxy X sarà un dispositivo "underground", destinato soprattutto a chi vuole avere a disposizione una comodità sopra le righe per quanto riguarda l'interazione con gli smartphone. Riuscirà però a dettare legge sui trend dei prossimi anni, quando la flessibilità potrebbe essere sfruttata a vantaggio di nuovi componenti hardware oppure app in grado di trasformarla in un particolare tipo di input? Le scommesse e le prospettive sono come sempre molto diversificate e imprevedibili, ci aspettiamo quindi che sia Samsung stessa a illustrarci i punti di forza del nuovo Galaxy X.
