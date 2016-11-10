LG G5, arriva Android Nougat: tutte le novità dell'update
di Redazione
10/11/2016
LG G5: lo smartphone modulare che riceverà per primo Nougat?L'esperienza d'uso nativa di Android Nougat è stata ovviamente aperta al pubblico con l'arrivo di Google Pixel e Pixel XL; tuttavia da parte di molti operatori e produttori si è diffusa una certa abitudine ad attendere molto tempo dopo l'arrivo di una nuova distribuzione Android, per procedere all'update. Diversi brand, come Samsung, si sono ripromessi aggiornamenti più tempestivi; tuttavia LG batte sul tempo tutti e come testimoniato anche da LG Electronics Italia, "l'utenza LG desidera avere a disposizione i nuovi update il prima possibile per essere più avanzati e produttivi. Rendere disponibili gli aggiornamenti con anticipo rispetto agli altri produttori è un modo utile per dimostrare l'attenzione di LG verso la clientela". LG G5, dal canto suo, è un ottimo smartphone con Snapdragon 820 da cui partire per distribuire l'aggiornamento: 4 GB di RAM, 32 di memoria interna e risoluzione Quad HD sono tutti elementi hardware che miglioreranno una fruizione che con Nougat non potrà che migliorare, con l'arrivo delle modalità multiscreen, le interazioni in-app e una generale riorganizzazione della navigazione. Lo smartphone modulare "made in LG" si candida quindi a top di gamma d'eccellenza, ora che potrà ricevere per primo questo importante aggiornamento: l'attesa è ormai agli sgoccioli, ed entro un paio di settimane riceveremo direttamente notifica della disponibilità del nuovo OS capace, da quanto visto finora, di funzioni particolarmente utili e personalizzabili.
