Amazon Dash Button, gli acquisti online a portata di pulsante
09/11/2016
Già disponibile dallo scorso anno per gli utenti di Amazon negli Stati Uniti, il colosso dell'e-commerce porta anche in Italia il suo nuovo strumento per gli acquisti online. Chiamato Amazon Dash Button, si tratta di un piccolo dispositivo di plastica che, dotato di un bottone e collegamento Wi-Fi, permette di effettuare al volo un ordine su Amazon per uno specifico prodotto.
Amazon Dash Button: come rifornire la dispensa con un clickAmazon Dash Button, appena presentato in Italia, sarà disponibile all'acquisto dal 15 novembre 2016 in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Il dispositivo andrà applicato in posizioni strategiche della casa, meglio se in corrispondenza degli oggetti di uso quotidiano che finiscono più spesso. Sarà proprio quanto ci accorgeremo che un prodotto, un pacco di biscotti, ad esempio, sta per terminare, ci basterà premere il bottone di Amazon Dash Button per acquistarlo online e riceverlo in poco tempo direttamente a casa. Amazon Dash Button è però un accessorio mono marca, quindi, al costo di 4,99€ cadauno, andranno acquistati uno o più bottoni a seconda delle esigenze. L'elenco completo dei brand italiani aderenti all'iniziativa comprende le aziende più famosi, come Barilla o Mulino Bianco. Tra queste vi è anche Ace, Biorepair, Brabantia, Caffè Vergnano 1882, Dash, Derwent, Durex, Fairy, Finish, GBC, Gillette, Huggies, Kleenex, L’Angelica, Lines, Lines Specialist, Nerf, Nobo, Pampers, Pellini, Play-Doh, Rexel, Scholl, Scottex, Scottonelle e Tampax. https://www.youtube.com/watch?v=EHMXXOB6qPA
Amazon Dash Button: quello che ti serve non mancherà piùUn dispositivo che garantisce un risparmio di tempo e una comodità, specialmente per tutti quelli che procrastinano sempre quando si tratta di uscire di casa per fare la spesa. Il dispositivo offre anche diverse feature aggiuntive: il collegamento all'app di Amazon e al sito web per selezionare il prodotto specifico da collegare al bottone, una doppia verifica per evitare acquisti fatti inavvertitamente e il reso gratuito. Il tutto chiaramente solo per gli utenti Prime. Interessante inoltre l'offerta che permette di uno sconto pari a 4,99€ al primo acquisto effettuato tramite Amazon Dash Button.
