Samsung Galaxy Wide, un nuovo smartphone Android Marshmallow per selfie

di Redazione 08/07/2016

Samsung annuncia uno dei suoi smartphone Android 6.0 Marshmallow più adatti alle esigenze di tutti gli utenti che non vogliono perdersi facilità d'uso, capacità di completare i task di produttività quotidiana e navigare il Web in maniera veloce e divertente, senza per questo richiedere l'acquisto di un top di gamma. Il nuovo dispositivo low-end ma di ottima qualità lanciato dal brand coreano è Samsung Galaxy Wide, e si presenta ben equipaggiato sia dal punto di vista del design che del comparto imaging. Nonostante Galaxy Wide non offra le potenti caratteristiche che hanno permesso alla serie "S" di diventare un classico tra tutti gli utenti Android alla ricerca di smartphone estremamente performanti, questo terminale dispone di uno schermo chiaro e leggibile (tecnologia TFT 5,5 pollici) dotato di risoluzione 1280 x 720 pixel, in linea con le specifiche degli smartphone di fascia bassa più popolari, ed alcune funzioni selfie che, come vedremo, compiaceranno molto gli amanti dell'autoscatto. Samsung Galaxy Wide: lo smartphone Android Marshmallow per gli amanti dei selfie I materiali con cui è costruito Samsung Galaxy Wide sono perfettamente coerenti con quanto ci si può aspettare da un terminale di fascia bassa, tuttavia curato ed elegante all'occhio: un frame metallico ricoperto da una cover di policarbonato, al di sotto del quale troviamo il chipset quad-core Snapdragon 410. Completano l'offerta 2 GB di RAM e 8 di storage base, espandibile fino alla bellezza di 128 GB tramite le normali schede microSD. Galaxy Wide integra inoltre una fotocamera 13 megapixel dotata di flash LED, che ci aiuterà nella registrazione dei nostri video 1080p "on the go", potendo essere attivata istantaneamente premendo semplicemente due volte il tasto Home. La fotocamera frontale, invece, ci riserva alcune sorprese, tra cui la funzione Wide Selfie (l'angolo di scatto viene ampliato a 120°, diventando a tutti gli effetti perfetto per le selfie panoramiche di gruppo) e Palm Selfie, per uno scatto eseguito direttamente appoggiando la mano sullo smartphone, che riconoscerà il proprietario. Anche la connettività è curata a puntino, essendo presente un modulo Wi-Fi 802.11 con specifiche b/g/n, Bluetooth 4.1 e gli ormai indispensabili LTE, GPS e NFC. E' probabile che il nuovo device Android Marshmallow di Samsung, infine, non verrà distribuito in Europa, perciò a chi fosse interessato, consigliamo caldamente di setacciare gli e-retailer online alla ricerca del miglior Galaxy Wide di importazione, essendo il nuovissimo device già a disposizione degli utenti.