Apple Academy a Napoli: si parte ad ottobre, 400 posti

“Durante il primo semestre - si legge nella nota dell’università Federico II - , i corsi avranno l’obiettivo di migliorare ed elevare le competenze degli studenti nello sviluppo software su iOS; durante il secondo gli studenti parteciperanno a corsi sulla creazione di start up e progettazione di app, e collaboreranno fra loro per la creazione di app che potrebbero eventualmente arrivare all’App Store”.

Apple Academy: progetto sarà ampliato

: il progetto è ormai realtà e prenderà il via il prossimo mese di ottobre presso il campus dell’nel popolare quartiere di San Giovanni a Teduccio. Il programma prevede nove mesi di formazione per lo sviluppo di applicazioni iOS. A regime saranno 400 posti, che dovrebbero andare ai migliori talenti italiani ed europei nell’ambito dello sviluppo di app. Una nota dell’università di Napoli, si specifica come i 400 prescelti parteciperanno ad un programma di 9 mesi su un curriculum disegnato da Cupertino stessa. Nella struttura del campus saranno presenti “laboratori ad altissima tecnologia per lo sviluppo di applicazioni iOS”. Il comunicato ufficiale è stato accolto positivamente anche dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che ha pubblicato un post apposito sulla propria bacheca Facebook.Non si tratterà propriamente di “400 posti di lavoro”, come era stato inizialmente ed erroneamente semplificato. Sarà comunque una grande opportunità per tutti i partecipanti e secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Il Mattino’, sarebbe già partita la caccia ad ulteriori risorse per rafforzare ed eventualmente estendere il progetto. Dopo l’accordo annunciato qualche mese fa da parte del Ceo di Apple Tim Cook, ci sono stati diversi sopralluoghi in Campania da parte di delegati della ‘Mela’. Il costo complessivo, tra immobile, ristrutturazione della ex Cirio, attrezzature e stipendi ai docenti, dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Il progetto dovrebbe svolgersi in un unico open space, tipico delle aziende americane, suddivisi da pannelli ideati dipartimento di Architettura. Presto, Apple stringerà anche accordi con le altre università della Campania - L’Orientale, Suor Orsola Benincasa, Sannio, Salerno, Seconda Università di Napoli e Salerno-Fisciano - per la realizzazione di pre-corsi di tre settimane per coloro i quali vorranno partecipare alla selezione del corso principale.