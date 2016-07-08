Caricamento...

Megaupload ritorna a gennaio 2017: tutte le novità

Redazione Avatar

di Redazione

08/07/2016

Megaupload ritorna a gennaio 2017: tutte le novità
Megaupload è vicino al ritorno: il sito di file hosting più famoso della storia recente, sarà ancora migliore rispetto al passato. L’annuncio è di Kim Dotcom, ideatore del servizio chiuso nel 2012 a causa della condivisione, attraverso di esso, di materiale coperto da diritti d’autore. “Un nuovo sito in fase di lavorazione: 100 GB gratuiti di spazio di archiviazione cloud, cifratura in tempo reale, sincronizzazione di tutti i tuoi dispostivi e nessun limite di trasferimento dati”. Ha twittato Dotcom lo scorso 6 luglio, preannunciando la risurrezione dello storico servizio di file hosting. Si sa ancora troppo poco per definire con precisione cosa stia bollendo in pentola, ma un successivo tweet di Kim Dotcom, informatico tedesco, precisa: “Megaupload sta tornando. Diffondete il verbo”. Insomma, dopo la deludente esperienza di MeGa, che non ha ottenuto i risultati sperati lasciando il campo sostanzialmente ad una miriade di file hosting concorrenti, sta per tornare il buon “vecchio” Megaupload. Il servizio, per chi non lo ricordasse, è nato nel 2005 e chiuso nel 2012 in seguito ad un’operazione dell’FBI.

Megaupload e la saga di Kim Dotcom

Pur non essendo illegale in sé, il servizio di Megaupload ospitava sui propri server materiale coperto da diritti d’autore: musica, film, giochi e quant’altro. Il suo ideatore, Kim Dotcom, vive oggi in Nuova Zelanda e rischia l’estradizione negli Stati Uniti poiché sul suo capo pende un’accusa di violazione delle norme sul copyright, riciclaggio e altri reati. Già a dicembre del 2015 il governo neozelandese aveva dato l’ok all’estradizione, ma l’appello dell’informatico tedesco ha ottenuto un rinvio del processo. Ora il grande annuncio: a meno di sorprese, il nuovo Megaupload sarà online a partire da gennaio 2017. L'FBI è già allertata...
Redazione

