I 10 videogiochi più belli di tutti i tempi
di Redazione
08/07/2016
Oggi i videogiochi sono autentici capolavori di grafica, con ambientazioni 3D che sfiorano la perfezione e che, alle volte, sembrano addirittura superiori ai blockbuster dei cinema hollywoodiani. Eppure tanta superiorità grafica ha spesso comportato uno scadimento della trama e del coinvolgimento affettivo dei videogiocatori di vecchio stampo: normale che sia così, dato che le generazioni cambiano e, con esse, cambia anche l'offerta. Per questo motivo è attualmente in corso un ritorno ai mitici anni '80 e '90, attraverso la riscoperta dei capolavori arcade del passato: anche sul web stanno spopolando gadget e magliette dei videogames più popolari, per tutti coloro che ricordano con nostalgia i mitici Pac-Man e Super Mario. E’ proprio in questa occasione che vogliamo ricordare quali sono stati i 10 videogiochi più belli di questi tempi. 1. Super Mario Bros (1983) L'italianissimo idraulico, costantemente impegnato nella missione di salvataggio della sua principessa, è un must senza tempo che ancora oggi conta milioni di appassionati nel mondo. Inossidabile numero uno. 2. Double Dragon (1987) Arti marziali e colpi proibiti nel primo picchiaduro a scorrimento della storia: ancora oggi scende più di una lacrima nel ricordare le ginocchiate allo stomaco ai cattivoni della malfamata New York. 3. Pac-Man (1980) Impossibile non includere Pac-Man: la pallina gialla che ha fatto sognare milioni di ragazzini e fatto spendere miliardi di monetine nelle sale giochi. 4. Metal Slug (1990) Altro giro, altro blockbuster delle sale giochi: alzi la mano chi non si ricorda del lumacone metallico di Metal Slug e delle sue armi capaci di distruggere qualsiasi cosa. 5. Lemmings (1991) Impedire un suicidio di massa costruendo strutture e ponti ad una velocità frenetica: il plot di Lemmings è ancora oggi inarrivabile, sia per fantasia che per divertimento. 6. Worms (1995) Come si potrebbero non amare i famosi vermetti che si sfidavano in guerra a colpi di bazooka, fucili e di banana bombs? Worms fu il primo autentico blockbuster dell'era dei pc. 7. Tetris (1984) Probabilmente il videogame più imitato di sempre: far scendere per ore blocchi di forme e colori diversi, evidentemente, nascondeva (e continua a nascondere) un fascino irrinunciabile, tant’è che sembra essere in programma addirittura un’adattamento cinematografico. 8. Shinobi (1987) Un ninja buono impegnato a liberare i bambini rapiti dalla Zeed, nel pieno del feudalesimo giapponese: una trama emozionante ed una giocabilità ancora oggi storica. 9. Final Fantasy VII (1997) Il miglior GDR di sempre, con una grafica per i tempi avveniristica, una trama emozionante e combattimenti che tennero incollati agli schermi i ragazzini per centinaia e centinaia di ore. 10. Resident Evil (1996) Il primo gioco sugli zombie uscito per console. Le sue atmosfere erano così terrificanti che molti ragazzini, per aumentarne l'efficacia, lo giocavano al buio nella propria cameretta. In assoluto uno dei giochi più spaventosi della storia dei videogames.
