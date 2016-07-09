Caricamento...

Moto Z Play, un nuovo smartphone modulare Android per Lenovo

Redazione Avatar

di Redazione

09/07/2016

A qualche settimana dal debutto ufficiale della nuovissima linea di smartphone modulari Moto Z, inaugurata con Moto Z e Z Force, Lenovo decide di integrare la propria offerta annunciando in anteprima un terzo componente della serie, che secondo le ultime news potrebbe chiamarsi Moto Z Play, un riferimento evidente a Moto X Play apparso nel 2015. Moto Z Play è attualmente un prototipo in fase di test in India, dove sono state importate alcune unità per eseguire i test necessari a scoprire quali e quanti nuovi moduli aggiungere per rinnovare il comparto MotoMod, ovvero i compartimenti hardware che consentirebbero allo smartphone di aggiungere nuove funzioni. Dal momento che i primi Mod realizzati riguardano funzioni essenziali tra cui la longevità della batteria (per la quale è stato creato un MotoMod simile ad un più ampio battery pack), la possibilità di proiettare i contenuti video del dispositivo (con un piccolo proiettore esterno) e ascoltare audio di qualità (con speaker supplementari), ci aspettiamo questa volta che Moto Z Play opti per una serie di feature in grado di espandere seriamente la qualità dell'hardware integrato, partendo dal chipset o dalla connettività wireless.

Moto Z Play: Lenovo diventerà la miglior produttrice di smartphone modulari?

Moto Z Play è stato avvistato grazie ad un test benchmark online, assieme alle ultime indiscrezioni del sito Zauba, che fornisce una sorta di panoramica sul numero e la tipologia di device che oltrepassano le barriere nazionali dell'India. Il debutto di Z Play è quindi più che probabile e dalle prime news sappiamo che potrebbe integrare un hardware di fascia media, in cui è compreso un chipset Snapdragon 625, un quantitativo di 3 GB RAM e un display di dimensione 5,5 pollici. La fotocamera posteriore dovrebbe inoltre attestarsi sui 16 megapixel, mentre la durata della batteria è studiata su misura per durare tutta la giornata ed oltre: 3500 mAh sono più che sufficienti per le nostre attività quotidiane. Per quanto riguarda il sistema operativo, è praticamente certo l'arrivo di Android sul nuovo Moto Z, tuttavia a seconda del mese in cui avverrà il lancio effettivo potremmo trovarci di fronte e due opzioni: Android 6.0 Marshmallow oppure Android 7 Nougat nel caso in cui il rollout avvenisse a fine anno. Le dinamiche del funzionamento dei moduli per il nuovo device Lenovo saranno simili a quelle già viste sulla serie Moto Z: un particolare attacco 16 pin posteriore che permetterà di connettere tutti i Mods desiderati e finora prodotti. Dipenderà quindi in massima parte dalla varietà e dalla creatività infusa dal brand cinese in ogni singolo modulo il successo di Moto Z play, che non avrà sicuramente qualcosa da invidiare ai più recenti "colleghi" smartphone di fascia media.
