Roma Drone Expo & Show - Roma capitale anche dei Droni
di Redazione
09/04/2015
Si svolgerà a Roma, dal 29 al 31 Maggio, nella splendida cornice dell'Aeroporto dell'Urbe la seconda edizione di Roma Drone Expo & Show, il più grande salone europeo sui droni. Gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) dunque decollano verso il successo e si guadagnano una passerella importante come quella offerta dal Roma Drone Expo & Show. Già nel 2014 l'evento aveva raccolto quasi 6000 visitatori in un solo weekend. Ad un anno di distanza i droni hanno compiuto passi da gigante aprendo di fatto un mercato del tutto innovativo. In America le sperimentazioni di Amazon, Google e Facebook sull'uso dei droni nel campo della logistica fa da apripista ad applicazioni del tutto inimmaginabili prima che i piccoli apparecchi volanti conquistassero il mercato. Ovunque il successo dei droni è talmente dirompente da avere costretto i legislatori a cimentarsi in una materia del tutto sconosciuta che merita però attenzione sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista della regolamentazione del mercato. Di tutto ciò si parlerà al Roma Drone Expo & Show. Gli oltre 12.000 mq del Piazzale Norde dell'Aeroporto dell'Urbe ospiteranno 5 diversi spazi espositivi divisi in aziende costruttrici di droni per usi professionali, scuole di volo per piloti APR riconosciute dall'ENAC, Forze Armate, Aziende produttrici di droni per attività sportive e amatoriali, enti aeronautici e società di lavoro. Cinque spazi espositivi che coprono altrettante aree costruttive e applicative, non mancheranno i voli di prova dei droni di ultima generazione.
"Organizzare sullo storico aeroporto dell'Urbe il più grande salone europeo sui droni e' una sfida e anche una grande occasione, non solo per far conoscere meglio queste nuove macchine volanti, ma pure per offrire a Roma e all'Italia un evento aeronautico di respiro internazionale"ha dichiarato Luciano Castro, presidente di Roma Drone Expo & Show. L'evento, organizzato da Ifimedia e Mediarkè, ha raccolto già patrocini importanti quali quello del Ministero della Difesa, Ministero dello Sviluppo Economico, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Consiglio Nazionale della Ricerche, ENEA E Città Metropolitana di Roma Capitale. La manifestazione si svolgerà nell'arco di tre giorni dal 29 al 31 Maggio. Il primo giorno tuttavia sarà riservato agli operatori e alla stampa. Nei giorni del Weekend 30 e 31 Maggio l'ingressso sarà consentito anche agli appassionati. Il prezzo del biglietto è fissato in 10€. Nel corso dell'evento saranno organizzati anche numerosi Convegni e Workshop. Di particolare importanza sarà la discussione sul Regolamento ENAC sui Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto che deve raccogliere necessariamente le esigenze degli operatori del settore per mettere ordine in un settore che può fornire una nuova infrastruttura a diverse attività: dalla logistica all'architettura, alla sicurezza, al rilevamento geografico
