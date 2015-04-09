Home Gadget e Curiosità Gli antichi vasi cinesi diventano Smart

Gli antichi vasi cinesi diventano Smart

di Redazione 09/04/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nel mondo dell'Internet Of Things avevamo visto molti materiali costituire l'involucro degli oggetti smart ma ancora non avevamo visto un vaso o una tazza intelligente in porcellana. Oggi questo limite è stato superato. All'Intel Developer Forum 2015 di Shenzhen in Cina (IDF) hanno debuttato due vasi e una tazza in pura porcellana prodotta da una delle aziende di ceramica più antiche della Cina: la Auratic con ben 220 anni di storia sulle spalle. I vasi e le tazze di Shenzhen tuttavia non sono solo dei manufatti costruiti con materiali d'eccellenza ma anche degli oggetti ad alto tasso tecnologico. Gli oggetti in porcellana prodotti dalla cinese ODM Thread Technology sono dotati di un processore Intel Edison che grazie alla trasparenza della porcellana è in grado di proiettare informazioni su un display touchscreen posizionato sul perimetro degli oggetti. Una volta collegati gli apparecchi all'alimentazione il display mostra le previsioni meteo, può gestire delle playlist musicali via bluetooth oppure tramite i 4GB di storage in dotazione e gli altoparlanti integrati. I vasi possono anche essere utilizzati per mostrare le notifiche di WeChat (che è l'assoluto leader di mercato in Cina), infine si può persino giocare a Whac-A-Mole, purché la foga non conduca il vaso ad una fine prematura. La tazza dispone di un termometro per garantire all'utente che il the, il caffè o il latte siano sempre bevuti alla temperatura perfetta. Sia i vasi sia la tazza dispongono di sensori per la qualità dell'aria in grado di determinare il tasso di inquinameno atmosferico. Il costo previsto per i vasi non è basso e si aggira intorno ai 320$ ma in questo costo non è inclusa solo la tecnologia ma anche la qualità della fine ceramica cinese