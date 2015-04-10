Home Business Amazon ha deciso: basta recensioni farlocche

Amazon ha deciso: basta recensioni farlocche

di Redazione 10/04/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Basta finte recensioni: Amazon ha deciso di fare sul serio e contrastare un fenomeno che fin qui ha arrecato parecchi danni al colosso dell’ecommerce. Per questo motivo, è stata intentata una causa nei confronti di quattro siti Web - buyamazonreviews.com, buyazonreviews.com, bayreviews.net e buyreviewsnow.com - che realizzano recensioni a 4 o 5 stelle di determinati prodotti presenti anche sugli scaffali virtuali di Amazon. Si tratterebbe solo il primo di una serie di provvedimenti nei confronti di tutti quei servizi Web che con le loro pratiche “dopano” l’ecommerce ingannando gli internauti con giudizi fuorvianti su determinati prodotti. Dopo una serie di verifiche preliminari, Amazon ha intentato una causa nei confronti di Jay Gentile, colui il quale sta dietro ai quattro siti “incriminati”, con l’accusa di falsa pubblicità, violazione di marchio commerciale e violazione dell’Anticybersquatting Consumer Protection Act and Washington Consumer Protection Act, ossia la normativa americana che tutela i consumatori. Il numero uno al mondo degli store on line ha fatto anche precise richieste alla Corte Suprema della Contea di King, nello stato di Washington: Amazon vuole che i quattro siti in oggetto smettano innanzitutto di utilizzare senza autorizzazione il nome e il marchio dell’azienda, che cessino immediatamente di vendere finte recensioni dei prodotti e che siano condannati a pagare i danni arrecati nonché le spese processuali. Secondo il ‘Seattle Times’, è al vaglio degli inquirenti americani la posizione di un certo Mark Collins, cui sono intestati i due siti bayreviews.net e buyreviewsnow.com, ma che si difende affermando di fare solamente da ‘ambasciatore che non porta pena’ tra “negozianti e utenti che scrivono le recensioni dei prodotti”. Nel frattempo, Amazon rassicura i propri clienti: le recensioni farlocche sono già state individuate e rimosse. Quelle attualmente presenti sul noto portale di ecommerce, sono solamente quelle affidabili. A riportare la notizia è l’affidabile testata online ‘GeekWire’.