Samsung Galaxy S6 in vendita in Italia, previsioni da record
di Redazione
10/04/2015
"Crediamo che il case in metallo ed il display curvo creerà qualche difficoltà a Samsung e potrebbe portare in un primo tempo a qualche ritardo nelle disponibilità del Galaxy S6 Edge. Superate queste difficolta pensiamo che il Galaxy S6 e la sua versione Edge possano superare le 55 milioni di unità vendute per quest'anno"Scrive Counterpoint nella sua ricerca
I motivi del successoSamsung ha presentato il nuovo Galaxy S6 durante il Mobile World Congress nel mese di Marzo 2015, facendo precedere l'annuncio ufficiale da una serie di spot che magistralmente hanno contribuito a mostrare all'utente le novità portate in dote dal nuovo telefonino prima fra tutte il display curvo ed i materiali innovativi. Il Samsung Galaxy S6 tuttavia si presenta non solo con un aspetto totalmente rinnovato ma anche con una dotazione tecnica di eccellenza. L'insieme di queste cose fa si che gli analisti si riferiscano al Samsung Galaxy S6 come al Galaxy di maggior successo nella serie S. Già con il Note Edge Samsung aveva cercato di portare sul mercato un prodotto spinto dalle curve del suo display P-OLED ma la tecnica costruttiva e la tecnologia non era così avanzata come quella attuata nel Galaxy S6 motivo per cui i risultati di vendita non potevano essere quelli attesi dal nuovo telefonino.
La competizione con AppleNella raffigurazione collettiva il Samsung Galaxy S6 è il maggior rivale di Apple iPhone 6 ed in effetti è il telefono che per qualità tecniche può competere con il rivale della casa di Cupertino. Tuttavia la previsione realistica è che il Samsung Galaxy S6 conquisterà una fetta di mercato maggiore togliendola ai suoi diretti rivali in ambito Android piuttosto che al melafonino. Con il suo schermo di dimensioni generose Apple ha riconquistato una parte degli utenti che erano migrati verso Android alla ricerca di un display più grande ed ha riconquistato l'interesse dei suoi utenti più fedeli. Secondo quanto riportato da Counterpoint inoltre le abitudini di spesa degli utenti sono cambiate negli ultimi 2 anni e ad una spesa d'impulso si preferisce una spesa più ragionata che tenga conto di progetti più a lungo termine. Così gli utenti premium che hanno già investito i loro soldi in iPhone difficilmente migreranno a sistemi diversi nei prossimi 24 mesi.
Un successo a lungo termineSu queste basi le vendite del Samsung Galaxy 6 si consolideranno nell'arco di un tempo abbastanza lungo. Ci si attende un consolidamento del mercato con Apple ancora dominatore, una fascia intermedia costituita da prodotti intermedi e una fascia occupata dai prodotti di Samsung. Resta l'incognita della capacità di Samsung di mantere stabile il proprio segmento di utenti. Se così sarà, la fascia intermedia avrà ben poco margine da erodere ai suoi concorrenti
